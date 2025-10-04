Νίκος Καρτελιάς: Ο πρώτος Έλληνας ΟΥΚάς-Ο άνθρωπος που έστησε τις Υποβρύχιες Καταστροφές

Ο Νίκος Καρτελιάς ήταν ο πρώτος Έλληνες βατραχάνθρωπος, εκείνος που «δημιούργησε» τις ΟΥΚ.

Οι υποβρύχιες καταστροφές θεωρούνται από πολλούς, και όχι άδικα, ως η πιο μάχιμη μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού είναι φημισμένη τόσο για την εκπαίδευση την οποία λαμβάνουν τα στελέχη του, όσο και για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Οι άλλοτε ΟΥΚ (ομάδων υποβρυχίων καταστροφών) μετρούν σχεδόν 70 χρόνια ζωής στο ΠΝ, καθώς συστάθηκαν μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μετά την είσοδο της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε στις ΗΠΑ μια ομάδα Αξιωματικών και Υπαξιωματικών προκειμένου να εκπαιδευτούν στις υποβρύχιες καταστροφές ώστε να καταστούν ικανοί να εκτελούν τις προαποβατικές επιχειρήσεις.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ιδρύεται το 1957 η Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος με αποστολή την εκπαίδευση προσωπικού στις υποβρύχιες καταστροφές για την υποστήριξη των πλοίων αποβάσεως του Στόλου.

