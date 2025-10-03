Ζωγραφικά έργα 12.000 ετών ανακαλύφθηκαν στη Σαουδική Αραβία: Τι αποκαλύπτουν για τους πρώτους ανθρώπους στην έρημο;

Ανακαλύφθηκαν βραχογραφίες 12.000 ετών στη Σαουδική Αραβία που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε για την πρώιμη ανθρώπινη ζωή στην έρημο.

Εντυπωσιακά ευρήματα ήρθαν στο φως από ομάδα αρχαιολόγων στη βόρεια Σαουδική Αραβία, αποκαλύπτοντας ζωγραφικά έργα σε βράχους ηλικίας έως και 12.800 ετών, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν ριζικά όσα γνωρίζαμε για την πρώιμη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή.

Πού βρέθηκαν και τι απεικονίζουν

Οι ανακαλύψεις πραγματοποιήθηκαν νότια της Ερήμου Nefud, σε ακτίνα 20 μιλίων γύρω από ορεινές περιοχές. Συνολικά εντοπίστηκαν πάνω από 60 έργα βραχογραφίας, που απεικονίζουν περίπου 130 ζώα, όπως: Καμήλες, γαϊδούρια, γαζέλες και άλλα ζώα της τοπικής πανίδας.

Ορισμένες παραστάσεις είναι γιγαντιαίες, με καμήλες που φτάνουν τα 2,1 μέτρα ύψος και 2,4 μέτρα πλάτος, τοποθετημένες σε απότομα βράχια ύψους έως και 40 μέτρα από το έδαφος.

Ποιοι τα δημιούργησαν και γιατί;

Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Maria Guagnin του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, οι βραχογραφίες δημιουργήθηκαν από κοινότητες κυνηγών-συλλεκτών μεταξύ 12.800 και 11.400 π.Χ., με σκοπό να σημάνουν σημεία νερού κάτι κρίσιμο για την επιβίωση στην έρημο. «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να δημιουργηθούν αυτά τα έργα. Η πλατφόρμα ήταν στενή, κατηφορική και δεν επέτρεπε στους καλλιτέχνες να δουν ολόκληρη την εικόνα. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να αποτυπώσουν ρεαλιστικά τις μορφές», δήλωσε η Guagnin.

Σύνδεση με την εποχή των βροχών

Οι περισσότερες καμήλες απεικονίζονται σε περίοδο αναπαραγωγής, αναγνωρίσιμες από τους έντονους μυς του λαιμού κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, υποδεικνύει σύνδεση με την περίοδο των βροχών. Έτσι, τα έργα λειτουργούσαν πιθανώς και ως σημάδια νερού για άλλες ομάδες.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη αυτή για την ιστορία της Μέσης Ανατολής;

Η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει την υπάρχουσα χρονολόγηση για την εγκατάσταση ανθρώπινων κοινοτήτων στην περιοχή. Η ύπαρξη τόσο προχωρημένης τέχνης και η γνώση της γεωγραφίας δείχνουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι:

Είχαν πλήρη κατανόηση του τοπίου

Μπορούσαν να προσαρμοστούν σε ακραία περιβάλλοντα

Χρησιμοποιούσαν την τέχνη ως μέσο προσανατολισμού και επικοινωνίας

Οι συγκεκριμένες βραχογραφίες προσφέρουν μοναδική οπτική στην πρώιμη ανθρώπινη κουλτούρα στην Αραβική Χερσόνησο και αποδεικνύουν ότι ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, οι άνθρωποι δημιουργούσαν, επικοινωνούσαν και διαιώνιζαν τη μνήμη τους μέσω της τέχνης.

