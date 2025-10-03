Μείωση πάνω από 50% στα περίπτερα σε 15 χρόνια: Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

Ο Θεόδωρος Μάλλιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, με 33 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, ξεκίνησε από το μικρό χωριό Βάλτος της Αιτωλοακαρνανίας και σήμερα περιγράφει τα περίπτερα ως «ατέλειωτες ιστορίες ζωής και προκοπής».

Οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους και τα περίπτερα που για δεκαετίες ήταν σύμβολο μικροεπιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Τα μικρά αυτά κουβούκλια, κάποτε γεμάτα ζωή στις γειτονιές, όπου μπορούσε κανείς να βρει τα πάντα, από εφημερίδες και τσιγάρα μέχρι παγωτά και φάρμακα, σήμερα λιγοστεύουν συνεχώς.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Ενώ πριν από το 2010 υπήρχαν περίπου 11.000 περίπτερα σε όλη τη χώρα, σήμερα εκτιμάται ότι έχουν μείνει λιγότερα από 5.000, με τα ανεπίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι λειτουργούν γύρω στα 4.700 για το 2024. Στις μεγάλες πόλεις η μείωση είναι ακόμη πιο δραματική: στην Αθήνα τα περίπτερα έχουν μειωθεί από 1.200 σε 450, στη Θεσσαλονίκη έχουν απομειωθεί από 3.000 σε 700, ενώ στην Πάτρα από 332 έχουν απομείνει να λειτουργούν μόλις 117.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr