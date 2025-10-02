Η Λατινοπούλου ειρωνεύεται τον Ιάσονα Αποστολόπουλο: «Συγκινήθηκα, ας σας κρατήσουν εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό»

Αιχμηρή ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για τον Ιάσονα Αποστολόπουλο.

Με ειρωνική διάθεση σχολίασε την ανάρτηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όπως όλα τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, έτσι και ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, έδωσε ένα βίντεο στη δημοσιότητα, με το οποίο λέει: «Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου».

«Άχου και δεν μας νοιάζει», λέει στο βίντεό της η Αφροδίτη Λατινοπούλου, συνεχίζοντας: «Δεν θυμάμαι να έχετε φιλοτιμηθεί να πάτε στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτε ποτέ νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές Ελλήνων Χριστιανών.

