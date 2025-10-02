Η μοναδική ταινία που η Τζένιφερ Λόρενς βλέπει κάθε φορά ό,τι και να γίνει

Η ιδανική ταινία για cocooning, τώρα που μπήκε και το φθινόπωρο

Όλοι έχουμε αυτή τη μία ταινία που όσες φορές και να τη δούμε, θα έχουμε την αίσθηση της πρώτης φοράς. Που επιστρέφουμε σε αυτή σε διάφορες φάσεις της ζωής μας. Ε, μία τέτοια έχει και η Τζένιφερ Λόρενς.

Και ίσως να μην την περίμενες. Η ηθοποιός, που μετά τα Hunger Games, εξασφάλισε μία θέση στη λίστα με τις κορυφαίες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχει μια αξιοζήλευτη καριέρα αλλά και ένα μοναδικό ταλέντο: καταφέρνει με ευκολία να ισορροπεί ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία. Κινείται με άνεση ανάμεσα στο ανάλαφρο και το σκοτεινό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr