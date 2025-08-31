Santa Salut: ράπερ «φωτιά»!

Η ισπανίδα ράπερ Santa Salut έρχεται στην Αθήνα, στις 4 Οκτωβρίου, στο «Arch Club Live Stage», για να παρουσιάσει τον δίσκο της «Queens of Groove».

Όλα τυχαία ξεκινάνε και όλα τυχαία τελειώνουν. Το καθετί που μας συναντά στην πορεία της ζωής μας και μας διαμορφώνει, έρχεται χωρίς να το περιμένουμε. Και για να μην μακρηγορούμε, αυτό ακριβώς έγινε στην περίπτωση της ράπερ Santa Salut. Το ανεξάντλητο ελληνικό χιπ-χοπ μας έχει δώσει πολλές καλές περιπτώσεις καλλιτεχνών του εν λόγω είδους. Και το ένα σε πάει στο άλλο και το ένα «μπιτ» σε οδηγεί στο επόμενο flow και αυτό στο μοναδικό attitude του καθενός και αυτό στις προσπάθειες για γερά «πατήματα» στον ρυθμό και ο ρυθμός στην αφήγηση και στις αλλαγές-προσαρμογές της φωνής και μετά πας στον στίχο και στη μελωδία και μετά στο βίντεο και στις πλατφόρμες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και στη αναζήτηση στις παγκόσμιες μηχανές και στο τέλος καταλήγεις να ψάχνει τη μία και μοναδική ραπ φωνή-έκφραση που θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον. Ε, η Santa Salut είναι τέτοια περίπτωση και σίγουρα αξίζει να την ακούσετε και τη δείτε ζωντανά στη σκηνή. Η τύχη και η προσπάθεια μας έδωσαν τον πρώτο χαιρετισμό μαζί της και μετά η φωνή, η ενέργεια, το πάθος της ανέλαβαν τα υπόλοιπα. Το κυριότερο; Να εδραιώσουν τη σχέση της με το ελληνικό κοινό. Στις 4 Οκτωβρίου, στο «Arch Club Live Stage» (21:00), θα παρουσιάσει τον νέο της δίσκο, «Queens of Groove», και σας περιμένει για ένα εκρηκτικό live.

Εκπέμπει σιγουριά



Τη δυναμική (σ.σ ναι, της ταιριάζει απόλυτα ο προσδιορισμός) ισπανίδα ράπερ την ακούσαμε πρώτη φορά μέσα από το κομμάτι «Chula Cypher». Σε αυτό συμπράττει με τις ελληνίδες Mira, Ms Morris, Vikkie, Lunar και το αποτέλεσμα είναι εθιστικό. Το τραγούδι ξεκινά με αυτήν και αμέσως καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αμεσότητα στην απεύθυνσή της, σε πείθει γι’ αυτό που κάνει, για τον τρόπο που ακολουθεί το «μπιτ» και για τη ζωηρή της εκφραστικότητα.

Το «Chula Cypher», όμως, ήταν η αρχή. Η Santa Salut, γεννημένη το 1998 στην Καταλονία, βρίσκεται στον ραπ χώρο για να ξεσηκώσει και να μεταδώσει με τον τρόπο της την ορμή του μουσικού είδους που εκπροσωπεί. Ο τελευταίος της δίσκος (σ.σ έχει κυκλοφορήσει άλλους δύο) είναι καλή ευκαιρία να διαπιστώσετε-ακούσετε τα προηγούμενα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του LP «Queens of Groove», και της ίδιας, είναι η σιγουριά που εκπέμπει όταν «φτύνει» τις ρίμες της και όταν αφήνεται στον ρυθμό. Αυτό μεταφράζεται σε σκληράδα, αυθεντικότητα και old school προσέγγιση τοποθετημένη στο σήμερα. Ακούγοντας τη αφήνεσαι στους ήχους και στην καθαρή φωνή της. Η Santa Salut είναι σίγουρη για τον εαυτό της και κρατά την αλήθεια της.

Γρήγοροι ρυθμοί, θετικά vibes



Το νέο της άλμπουμ συνδυάζει την boom bap αισθητική με τη funk και το ζωηρό ισπανόφωνο πνεύμα. Γρήγοροι ρυθμοί, ένταση που σου δίνει θετικά vibes, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και μια αναρχική διάθεση που σε βάζει βαθιά στον ραπ κόσμο της. Το αφηγηματικό της ύφος μπλέκεται όμορφα με την πολύχρωμη μουσική-δημιουργική αισθητική της. Η ζεστασιά της γλώσσα της ακουμπά» σε δυνατά «μπιτ», dance διαθέσεις και μουσικά μονοπάτια γεμάτα ζωντάνια. Το «Queens of Groove» περιλαμβάνει 13 κομμάτια και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως Dillom , Ana Tijoux , Reverie και Gavlyn. Αυτή η δουλειά της είναι φόρος τιμής για τις γυναίκες του χιπ-χοπ και στη σκηνή του «Arch» θα βρεθούν μαζί της οι ταλαντούχες Vikkie, 0-100 Seirene. Το live της 4ης Οκτωβρίου θα είναι γεμάτο ενέργεια και θα σας μείνει αξέχαστο.

INFO

Santa Salut live in Athens | 4/10 | “Queens of Groove” | Αlbum Presentation

Ημερομηνία: 4 Οκτωβρίου 2025

On Decks: Lef Kay

Special Guests : 0-100 Seirene , DJ Pitsouni , Vikkie , BLK CLD

Τοποθεσία: Arch Club Live Stage Νέα διεύθυνση: Κρήτης 1 &, Πέτρου Ράλλη 29,

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:00

Ηλεκτρονικά εισιτήρια ΕΔΩ

Φυσικά σημεία προπώλησης hardcopy tickets

Bad Tooth Bar - Ψυρρή - Κακουργοδικείου 6

NR40 ATH - Εξάρχεια - Κάνιγγος 27

Spirit Strains - Πειραιάς - Σωτήρος Δίος 10

Spirit Strains- Μοναστηράκι - Ερμού 112

Spirit Strains - Κολωνάκι - Πλουτάρχου 7

Street Vibes Coffee - Μάρκου Μπότσαρη 53, Αιγάλεω

*Η Santa Salut σε Spotify, YouTube, Instagram