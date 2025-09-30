Αστείο αλλά αληθινό: Οι αριθμοί στο POS στην Ιαπωνία αλλάζουν θέση

Ο Αμερικανός Kane Lachlan έμεινε άφωνος όταν είδε οι αριθμοί του PIN του να αλλάζουν θέση στο τερματικό πληρωμών στην Ιαπωνία. Η τυχαία μετακίνηση των αριθμών προστατεύει τις κάρτες από κλοπή και χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες.

Τα ταξίδια συχνά φέρνουν στην επιφάνεια μικρές, περίεργες διαφορές από διάφορους πολιτισμούς. Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο παρατήρησε ο Αμερικανός ταξιδιώτης Kane Lachlan σε εστιατόριο της Ιαπωνίας.

Όταν προσπάθησε να πληρώσει με την πιστωτική του κάρτα, παρατήρησε ότι οι αριθμοί στο τερματικό POS δεν βρίσκονταν στις συνηθισμένες τους θέσεις, αλλά κινούνταν τυχαία. Η πρώτη του αντίδραση ήταν η έκπληξη, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι πρόκειται για μέτρο ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί η αναγνώριση του PIN από τρίτους.

Ο Kane μοιράστηκε την εμπειρία του στο κοινωνικό δίκτυο Threads, γράφοντας: «Το πιο αστείο πράγμα με ένα μπαρ στην Ιαπωνία είναι ότι όταν πληρώνεις, οι αριθμοί αλλάζουν περιστασιακά στο τερματικό πληρωμών».

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Πολλοί χρήστες επεσήμαναν ότι η μέθοδος προστατεύει την κάρτα, ενώ κάποιοι παραδέχτηκαν ότι η μνήμη βοηθά στη σωστή εισαγωγή του PIN, ακόμη και όταν οι αριθμοί αλλάζουν θέση.

Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι παρόμοια συστήματα χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και σε χώρες όπως το Μεξικό, η Ταϊλάνδη, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Η τυχαίο αλλαγή των αριθμών δείχνει πώς μικρές τεχνολογικές λεπτομέρειες μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια, ακόμη και στις καθημερινές συναλλαγές.

