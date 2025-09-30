Οι «Simpsons» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη 20 χρόνια μετά
Αυτή δεν είναι ακόμα μία είδηση, αλλά «η» είδηση, που θα προσφέρει άπλετη χαρά στους λάτρεις των αγαπημένων… κίτρινων ηρώων. Είναι επίσημο: οι «Simpsons» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με τη δεύτερη ταινία να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027, δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια από το ντεμπούτο της.
Η αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων, που προβάλλεται στην τηλεόραση από το 1989 και συνεπώς οι περισσότεροι μεγαλώσαμε μαζί της, επιστρέφει με το σίκουελ της ταινίας, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την 20th Century Studios, η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει οριστεί για τις 23 Ιουλίου του 2027.
