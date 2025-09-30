Σάλος με βίντεο του MrBeast: Έβαλε κασκαντέρ να δραπετεύσει από φλεγόμενο σπίτι για 500.000 δολάρια

Ο δημοφιλής Youtuber υπερασπίζεται το εγχείρημα και υποστηρίζει ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ο MrBeast, ο δημοφιλέστερος YouTuber στον κόσμο, υπερασπίστηκε το τελευταίο του βίντεο-πρόκληση με τίτλο «Would You Risk Dying for $500,000» («Θα ρίσκαρες να πεθάνεις για 500.000 δολάρια;»), στο οποίο ένας επαγγελματίας κασκαντέρ δραπετεύει από ένα φλεγόμενο κτήριο ενώ μαζεύει σακούλες με χρήματα.

Το εντυπωσιακό θέαμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί χρήστες στο διαδίκτυο υποστήριξαν ότι ήταν επικίνδυνα ανεύθυνο και θα μπορούσε να ωθήσει θεατές να επιχειρήσουν να το μιμηθούν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr