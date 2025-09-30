3 φράσεις που πρέπει να σταματήσεις να λες, γιατί σε υποβαθμίζουν ως επαγγελματία

Αυτές οι φράσεις μειώνουν την αξιοπιστία σου ως επαγγελματία και δημιουργούν αμφιβολίες στους ανθρώπους που συνεργάζεσαι/συναναστρέφεσαι.

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαχωρίζει την προσωπική ζωή από το επαγγελματικό περιβάλλον. Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, κινείσαι και στέκεσαι στον χώρο της δουλειάς σου, είναι δεδομένο πως θα επηρεάσει την εικόνα που έχουν οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες ή οι πελάτες για εσένα.

Από την πιο μικρή κίνηση μέχρι την πιο απλή ατάκα είναι πολύ εύκολο να προκαλέσεις λάθος εντυπώσεις ή να δώσεις αφορμές για σχολιασμούς σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείς ένα σωστό επαγγελματικό προφίλ, τηρώντας βασικούς κανόνες και κώδικες.

