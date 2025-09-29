7 φράσεις που χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση

Αυτοεκτίμηση δεν σημαίνει θόρυβος. Δεν είναι ατάκες μπροστά στον καθρέφτη, ούτε ασταμάτητη αυτοπεποίθηση. Είναι κάτι πολύ πιο αθόρυβο, πολύ πιο σταθερό.

Αν κάτι σίγουρο, αυτό είναι πως η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά δεν είναι απλώς εργαλείο επικοινωνίας, είναι αντανάκλαση της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Αν παρατηρήσεις πώς μιλούν οι άνθρωποι που σέβονται πραγματικά τον εαυτό τους, που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, θα δεις ένα κοινό μοτίβο: Μιλούν με σαφήνεια, χωρίς υπερβολές, χωρίς απολογίες και χωρίς να ζητούν την έγκριση των άλλων.

Είναι κάτι πολύ πιο αθόρυβο, πολύ πιο σταθερό: Είναι το πώς μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθος. Το πώς βάζεις όρια χωρίς να απολογείσαι. Και συχνά, η αυτοεκτίμηση φαίνεται στον τρόπο που μιλάς, όχι για να εντυπωσιάσεις, αλλά για να εκφράσεις ειλικρινά τι χρειάζεσαι, τι αξίζεις και πού στέκεσαι. Οι άνθρωποι με γερές ρίζες μέσα τους, δεν ψάχνουν επιβεβαίωση σε κάθε πρόταση.

