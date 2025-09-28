Συνέντευξη στον Τζεφ Μπέζος: Ο πρώτος Έλληνας υπάλληλος της Amazon θυμάται

Ένας από τους πρώτους 100 εργαζόμενους της Amazon αποκάλυψε πώς ήταν να περνάς συνέντευξη από τον Τζεφ Μπέζος στα πρώτα χρόνια της εταιρείας.

Η Amazon ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να γίνει το μεγαλύτερο online βιβλιοπωλείο. Για να στηθεί η πλατφόρμα, ο Τζεφ Μπέζος αναζητούσε προγραμματιστές με εμπειρία σε C/C++/Unix.

Ο Τζόσουα Μπέργκιν, τότε νέος μηχανικός λογισμικού, είδε μια μικρή αγγελία στην εφημερίδα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον και αποφάσισε να απαντήσει… με φαξ. Παρά τον μισθολογικό συμβιβασμό και την ανάγκη να μετακομίσει, θεώρησε το ρίσκο αξιόλογο.

Η συνέντευξη με τον Τζεφ Μπέζος: «Δεν νομίζω να με θυμάται»

Όπως αποκάλυψε, εμφανίστηκε φορώντας κοστούμι, «γιατί έτσι συνηθιζόταν στην Ανατολική Ακτή» και έκανε το λάθος να γράψει κώδικα σε κανονικό πληκτρολόγιο αντί στον πίνακα, όπως ζητούσαν τότε οι συνεντεύξεις. Παρόλα αυτά, πέρασε στον επόμενο γύρο.

Η δεύτερη συνέντευξη έγινε με τον ίδιο τον Τζεφ Μπέζος, σε ένα μικρό μονοώροφο γραφείο που χωρούσαν όλοι οι εργαζόμενοι της Amazon. «Ναι, τον Μπέζος. Όχι, δεν νομίζω να με θυμάται», είπε με χιούμορ ο Μπέργκιν.

Η εμπειρία, αν και αγχωτική, του έδωσε αυτοπεποίθηση. Τελικά προσλήφθηκε λίγο μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών και έγινε μέλος της ομάδας που διαμόρφωσε τα θεμέλια της σημερινής τεχνολογικής αυτοκρατορίας.

Ο Μπέργιν παρέμεινε στην Amazon για τρία χρόνια, μέχρι το 2000. Μετά από 14 χρόνια σε άλλα πρότζεκτ, επέστρεψε το 2014 για να ενταχθεί στο Amazon Web Services (AWS), όπου εξακολουθεί να εργάζεται.

