Ορκωμοσία Τραμπ: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ «χάζεψε» με το ντεκολτέ της αρραβωνιαστικιάς του Μπέζος και έγινε viral (vid)

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ «πιάστηκε» από τις κάμερες να χαζεύει το αβυσσαλέο ντεκολτέ της μνηστής του Τζεφ Μπέζος, Λορίν Σάντσες.

Ένα απίστευτο στιγμιότυπο έπιασε η κάμερα στην πολυαναμενόμενη ορκωμοσία του νέου προέδρου της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο mr.Facebook ή κατά κόσμον Μάρκ Ζούκερμπεργκ πιάστηκε από την κάμερα της εκδήλωσης να «χαζεύει» το αβυσσαλέο ντεκολτέ της Λορίν Σάντσες, αρραβωνιαστικιάς του γνωστού επιχειρηματία, Τζεφ Μπέζος.

Το σχετικό στιγμιότυπο έκανε πολύ γρήγορα το γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες να αναφέρουν πώς και εκείνος «είναι τελικά άνθρωπος». Ο Ζούκερμπεργκ προσπάθησε να μην καρφωθεί από την αρχή της εκδήλωσης, ρίχνοντας αρχικά κλεφτές και αόριστες ματιές προς το μέρος της ρεπόρτερ, προσπαθώντας κάπου κάπου να της πιάσει και την κουβέντα.

For everyone who just assumed that Mark Zuckerberg was a cold-blooded space reptile... pic.twitter.com/bIK5HS6t6X