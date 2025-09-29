Παρουσιάστηκαν τα Redmi Pad 2 Pro tablets με μεγάλες οθόνες και έμφαση στην ψυχαγωγία

Τα Redmi Pad 2 Pro είναι γεγονός

Η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά REDMI Pad 2 Pro, που περιλαμβάνει τα REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version και REDMI Pad 2 Pro 5G. Απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν μια συναρπαστική εμπειρία ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με μια μεγάλη οθόνη, η σειρά ζωντανεύει τις ταινίες και τα παιχνίδια με έντονες εικόνες και αδιάκοπη απόδοση. Στο επίκεντρο της σειράς REDMI Pad 2 Pro βρίσκεται μια εξαιρετικά μεγάλη οθόνη 2,5K 12,1 ιντσών.

Η τεχνολογία Dolby Vision προσφέρει πιο ακριβή χρώματα για ρεαλιστικές εικόνες, ενώ ο προσαρμοστικός ρυθμός ανανέωσης έως 120Hz διατηρεί την κίνηση ομαλή, είτε πρόκειται για streaming, gaming ή multitasking. Με λειτουργία DC dimming και τριπλή πιστοποίηση TÜV Rheinland για Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-Free και Circadian Friendly viewing, η οθόνη ελαχιστοποιεί την καταπόνηση των ματιών και παραμένει άνετη ακόμα και σε μεγάλης διάρκειας χρήση της συσκευής.

Για όσους αναζητούν μια ακόμα πιο εκλεπτυσμένη οπτική εμπειρία, το REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version διαθέτει μια αναβαθμισμένη οθόνη AG nano-texture που μειώνει την αντανάκλαση έως και 97%, προσφέροντας ταυτόχρονα μια επιφάνεια που μοιάζει με χαρτί, ιδανική για ανάγνωση, σχέδιο ή για σημειώσεις. Επίσης, η σειρά REDMI Pad 2 Pro διαθέτει σύστημα τετραπλών ηχείων με Dolby Atmos και Hi-Res Audio για να γεμίσει το χώρο με πλούσιο, καθηλωτικό ήχο.

Με χειροκίνητη ενίσχυση της έντασης έως και 300%, ο ήχος παραμένει καθαρός ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Σχεδιασμένη για να αντέχει σε παρατεταμένη χρήση, η σειρά REDMI Pad 2 Pro είναι εξοπλισμένη με μια τεράστια μπαταρία 12000mAh (τυπική) —μία από τις μεγαλύτερες μπαταρίες tablet της Xiaomi στην παγκόσμια αγορά. Όταν έρχεται η ώρα για επαναφόρτιση, η γρήγορη φόρτιση 33W αποκαθιστά γρήγορα την ισχύ, ενώ η ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση 27W της επιτρέπει να λειτουργεί και ως φορητό power bank για άλλες συσκευές. Αυτή η διαρκής απόδοση υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform, η οποία βασίζεται σε μια αποδοτική διαδικασία 4nm και βελτιστοποιεί την λειτουργία απαιτητικών εφαρμογών σε μεγάλη οθόνη.

Βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία, η διαλειτουργικότητα της Xiaomi που υποστηρίζεται από το Xiaomi HyperOS προσφέρει εύκολη σύνδεση με άλλες συσκευές Xiaomi. Η σειρά REDMI Pad 2 Pro υποστηρίζει λειτουργίες όπως Call sync, Shared clipboard, Network sync και Home screen+, που επιτρέπουν στο tablet να έχει άμεση πρόσβαση και να ελέγχει εφαρμογές και αρχεία που βρίσκονται στο τηλεφώνου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τις κάμερες μεταξύ συσκευών για ευέλικτες βιντεοκλήσεις και live streaming πολλαπλών γωνιών, συνδέοντας τις κάμερες διαφόρων συσκευών. Επεκτείνοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της, η σειρά REDMI Pad 2 Pro περιλαμβάνει το Google Gemini και το Circle to Search with Google για μεγαλύτερη χρηστικότητα. Τέλος, ο επεκτάσιμος αποθηκευτικός χώρος έως 2 TB παρέχει στους χρήστες άφθονο χώρο για την αποθήκευση βίντεο, εγγράφων και δημιουργικών έργων.

Μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένα αξεσουάρ συμπληρώνει τη σειρά REDMI Pad 2 Pro. Το REDMI Smart Pen προσφέρει ακριβή, φυσική γραφή και σκίτσο με 4096 επίπεδα πίεσης και εξαιρετικά χαμηλό lag - της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου. Για άνετη πληκτρολόγηση, το πληκτρολόγιο REDMI Pad 2 Pro Keyboard (πλήρους μεγέθους) προσφέρει εμπειρία επιπέδου PC με ευρύχωρα πλήκτρα 16×16 mm, key travel 1,3 mm και απόσταση key pitch 19 mm. Περιλαμβάνει επίσης χώρο αποθήκευσης για το Smart Pen, ώστε να το έχετε πάντα σε εύκολη πρόσβαση. Παράλληλα, το REDMI Pad 2 Pro Cover προστατεύει το tablet και λειτουργεί ως βολική βάση στήριξης, με ενσωματωμένη θήκη για το Smart Pen, ώστε να έχετε τα απαραίτητα πάντα κοντά σας.