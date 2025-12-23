Μανούριασαν ξανά Τζίμα και Πρετεντέρης: «Παίρνω απόσταση, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο» (vid)

Έντονο διάλογο είχαν οι Ράνια Τζίμα και Γιάννης Πρετεντέρης για έναν χαρακτηρισμό του δημοσιογράφου, για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Πυρ και μανία έγινε η Ράνια Τζίμα με τον Γιάννη Πρετεντέρη κατά την διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του Mega, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Καλαμάτα.

Στη σύνδεση με τον ρεπόρτερ του Mega στην Καλαμάτα, ο Γιάννης Πρετεντέρης χρησιμοποίησε τη λέξη «τσιριτσάντζουλα» για τις σκηνές που έχουν στήσει οι αγρότες στην περιοχή.

«Και αυτά όλα τα τσιριτσάντζουλα εκεί πέρα με τα τέτοια, τι είναι αυτά όλα; Αυτά που βλέπουμε τώρα στην κάμερα από πίσω.

Δεν είναι μόνο κώνοι, είναι και κάτι τσιριτσάντζουλα...», είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης για να προκαλέσει την αντίδραση της Ράνιας Τζίμα και να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος



Tζίμα: «Δεν είναι τσιριτσάντζουλα, είναι αυτά που έχουν χτίσει οι αγρότες».



Πρετεντέρης: «Τσαντίρια είναι!».

Τζίμα: «Δεν είναι Τσαντίρια είναι ο χώρος των αγροτών!».

Πρετεντέρης: «Τσαντίρια είναι, τι να κάνουμε τώρα...τσαντίρια είναι».

Τζίμα: «Βρε Γιάννη μου, δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ωραίο αυτό;».

Πρετεντέρης: «Όχι, τσαντίρια είναι!».

Τζίμα: «Εντάξει, εγώ παίρνω απόσταση από αυτό τον χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο».

