Αλί Σαμπάντζι: Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με τη Ντογάν

Η ιστορία του ιδιοκτήτη της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Pegasus, το ατύχημα που παρ’ ολίγον να του στερήσει τη ζωή ανοιχτά της Λέρου και το ακριβότερο διαζύγιο στην ιστορία της Τουρκίας με τη Βουσλάτ Ντογάν, πρώην σύζυγό του και κόρη του εκδότη της εφημερίδας Hürriyet

Στο επίκεντρο βρίσκονται ξανά ο Τούρκος δισεκατομμυριούχος, Αλί Σαμπάντζι και η γυναίκα του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπάντζι, μετά τη δωρεά ύψους 115.000€ που έκαναν στο νοσοκομείο της Λέρου, δύο χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν με την οικογένειά τους (Αύγουστος του 2023) πλέοντας από τους Λειψούς προς την Λέρο, όταν το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν, έπεσε πάνω σε βράχια, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό των δύο.

Τα δύο παιδιά τους είχαν προλάβει την τελευταία στιγμή να εγκαταλείψουν το σκάφος τύπου tender (το βοηθητικό φουσκωτό της θαλαμηγού τους) και να γλυτώσουν.

