Οι εξελίξεις με την εκταφή Ρούτσι, ο θυμωμένος Ανδρουλάκης και τα σαφή όρια του Κικίλια

Υπάρχουν αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές που λένε ότι θα μπορούσε η δικαιοσύνη να επιτρέψει την εκταφή.

Θα είδατε χθες φαντάζομαι μια δήλωση του Φλωρίδη ότι, υπό προϋποθέσεις, και το εξώδικο θα μπορούσε να εκληφθεί ως αίτημα εκταφής. Θα σας πρότεινα να μην το αγνοήσετε γιατί είναι ίσως δηλωτικό των εξελίξεων που θα έρθουν. Και αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί ο Άρειος Πάγος να επιτρέψει την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, μόνο όμως για την ταυτοποίηση της σορού. Η απόφαση για να επιτραπούν τοξικολογικές εξετάσεις κ.ο.κ. είναι μια ξεχωριστή ανακριτική πράξη και αποτελεί αντικείμενο απόφασης της Προέδρου Εφετών Λάρισας. Από Δευτέρα αυτά.

