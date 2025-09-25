Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απάντησε διπλωματικά για τη σχέση του με τους γονείς του: «Ο κόσμος πάντα θα λέει ανοησίες»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ρωτήθηκε πρώτη φορά για την απόσταση που έχει κρατήσει τους τελευταίους μήνες από τους γονείς του, όμως δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση.

Το σίριαλ των Μπέκαμ πιθανολογούμε πως, μάλλον, μόλις ξεκίνησε. Εδώ και μερικούς μήνες, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, έχουν απομακρυνθεί από τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, με τις διεθνείς lifestyle ιστοσελίδες να κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους. Παρά τη δημοφιλία της οικογένειας, κανείς δεν γνωρίζει με σιγουριά τι πραγματικά συνέβη μεταξύ τους και οδήγησε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τη Νίκολα Πελτζ να πάρουν αποστάσεις.

