Ανατριχιαστικό βίντεο με κάμερα Tesla που καταγράφει «ψυχές» έξω από νεκροταφείο

«Φαντάσματα» έξω από νεκροταφεία κατέγραψαν κάμερες Tesla.

Ένα περίεργο –και για πολλούς τρομακτικό– φαινόμενο που καταγράφεται από τις κάμερες των αυτοκινήτων Tesla έχει προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο στις ΗΠΑ όσο και πλέον στην Ελλάδα.

Πρόκειται για «ανθρώπινες σκιές» ή φιγούρες που εμφανίζονται στιγμιαία στις κάμερες των αυτοκινήτων, κυρίως όταν περνούν έξω από νεκροταφεία, δίνοντας τροφή για θεωρίες περί… φαντασμάτων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr