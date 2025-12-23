Έκταση 106 τ.μ. κάτω από Ελλάδα και Αλβανία: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους»

Μία μοναδική δημιουργία από δύο διαφορετικά είδη για πρώτη φορά.

Ένα τεράστιο σύστημα σπηλαίων εκτείνεται κάτω από δύο χώρες, την Ελλάδα και την Αλβανία, και εκεί οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι εκπληκτικό.

Τον μεγαλύτερο ιστό αράχνης στον κόσμο.

Ο ιστός, που βρέθηκε κοντά στην είσοδο της Σπηλιάς Θείου (Σουλφούρ) στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας, εκτείνεται σε 106 τετραγωνικά μέτρα.

Μια ομάδα σπηλαιολόγων από την Τσεχική Σπηλαιολογική Εταιρεία ανακάλυψε για πρώτη φορά τον ιστό το 2022. Περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιήθηκε από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων, με τα ευρήματά τους να δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Subterranean Biology τον Οκτώβριο του 2025.

Ανακάλυψαν ότι ο ιστός αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο είδη αραχνών: περίπου 69.000 οικιακές αράχνες και 42.000 Prinerigone vagans (ή νάνος υφαντής).

