Θες δουλειά στην Apple: Οι πιο περίεργες ερωτήσεις σε συνέντευξη εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις στην Apple; Οι υποψήφιοι για εργασία καλούνται να απαντήσουν σε αρκετά παράξενες και πρωτότυπες ερωτήσεις, ώστε να κριθεί η σκέψη τους - εκτός πλαισίου (out of the box) - και όχι η σωστή απάντηση που θα δώσουν.

Η Apple είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες και ταυτόχρονα ελκυστικές εταιρίες στον κόσμο, ενώ συνεχίζει να διατηρεί τη φήμη της και ως εργοδότης υψηλού επιπέδου. Σύμφωνα με το Glasdoor, το 2025 η εταιρεία έχει βαθμολογία 4,1/5 από τους εργαζόμενους, ενώ το 80% δηλώνει πως θα τη σύστηνε σε φίλο/γνωστό του.

Όμως, για να γίνει κάποιος μέλος της ομάδας, θα πρέπει πρώτα να περάσει μια ιδιαίτερη συνέντευξη - και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει συνηθίσει. Ερωτήσεις πιο πολύ για να κριθεί η δημιουργικότητα του αιτούμενου για δουλειά κυριαρχούν στο ερωτηματολόγιό της και δεν αποσκοπούν στην ορθότητά τους, αλλά στη φαντασία αυτού που έχουν απέναντί τους.

Οι πιο παράξενες ερωτήσεις που κάνει η Apple στους υποψηφίους για δουλειά

«Αν ήσουν διανομέας πίτσας, σε τι θα σου χρησίμευε ένα ψαλίδι;»

Ίσως και η πιο γνωστή ερώτηση που έχει γίνει σε υποψήφιους για τη θέση του «Specialist», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του αντισυμβατικού τρόπου σκέψης που προωθεί η Apple. Δεν έχει να κάνει με την πίτσα ή το ψαλίδι - αλλά με τη φαντασία και τη λογική του υποψηφίου.

«Πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν στις ΗΠΑ;»

Άλλη μία ερώτηση που προφανώς η εταιρεία δεν περιμένει την ακριβή απάντησή της. Παρότι φαίνεται να απαιτεί γνώση στατιστικών, στην πραγματικότητα ελέγχει την ικανότητα του υποψηφίου να κάνει υποθέσεις βασισμένες στη λογική και τις πληροφορίες.

«Πώς θα έσπαγες ένα ρολόι;»

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση έχουν ερωτηθεί κάτι τόσο αφηρημένο και ιδιαίτερο, που και οι ίδιοι παραξενεύτηκαν. Η απορία αυτή αφορά κυρίως την ερμηνεία της λέξης «σπάσιμο» και τη δημιουργικότητα με την οποία την προσεγγίζει ο υποψήφιος.

«Πώς θα δοκίμαζες μια τοστιέρα;»

Για θέσεις στον έλεγχο ποιότητας λογισμικού, έχουν τεθεί ερωτήσεις φαινομενικά άσχετες - όπως αυτή με την τοστιέρα - ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα του υποψηφίου να προσεγγίζει αναλυτικά και μεθοδικά ακόμη και τις πιο καθημερινές συσκευές.

Το δίλλημα που «τυραννεί» τους υποψηφίους: «Πελάτης ή εμπειρία; Τι είναι πιο σημαντικό;»

Για θέσεις πιο επικοινωνιακές, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η ερώτηση «είναι πιο σημαντικό να λυθεί το πρόβλημα ή να ζήσει ο πελάτης μια θετική εμπειρία;» αξιολογείται η φιλοσοφία εξυπηρέτησης του υποψηφίου - κρίσιμη για την κουλτούρα της Apple.

«Ποιο είναι το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορείς να κάνεις ώστε να αιωρηθεί ένα iPhone;»

Αυτή η φαινομενικά παράλογη ερώτηση ζητά από τους υποψηφίους να ορίσουν παραμέτρους, να θέσουν ερωτήματα και να βρουν δημιουργικές λύσεις. Όπως αναφέρεται, δεν έχει μια σωστή απάντηση - έχει όμως σωστή προσέγγιση.

«Τι μπορείς να προσφέρεις, που δεν μπορούν οι άλλοι;»

Μια ερώτηση που συχνά γίνεται σε υποψηφίους Project Managers, με στόχο να αναδείξει όχι απλώς τις δεξιότητες αλλά την αυτογνωσία και την προσωπικότητα του υποψηφίου - χωρίς υπεροψία αλλά και χωρίς ανασφάλεια.

