Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε

Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola μόλις αποκαλύφθηκε: το δεύτερο «C» σχηματίζει χαμόγελο. Δείτε τι σημαίνει και ποια είναι η νέα συνταγή της εταιρείας.

Η Coca-Cola είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι το λογότυπό της κρύβει ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Ο Richard Lau, πρόεδρος του LOGO.com, εξηγεί ότι το δεύτερο γράμμα «C» έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σχηματίζει χαμόγελο.

Αυτό το μικρό, αλλά ισχυρό στοιχείο συνδέει το brand με την χαρά και την ευτυχία, δημιουργώντας θετικά συναισθήματα στους καταναλωτές.

Το χαμόγελο που κανείς δεν είχε προσέξει

Το υποσυνείδητο χαμόγελο στο λογότυπο:

Προσφέρει μια θετική σύνδεση με τους πελάτες

Συμβολίζει τη χαρά και την ευτυχία , που συνδέεται με την Coca-Cola

Βοηθά στην παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand

Το σχέδιο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1969 με το κόκκινο πλαίσιο και τη λευκή καμπύλη γνωστή ως Dynamic Ribbon Device.

Η αλλαγή στη συνταγή της Coca-Cola

Η Coca-Cola θα παρασκευάζεται πλέον με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο (cane sugar) αντί για το συνήθως χρησιμοποιούμενο corn syrup στις ΗΠΑ. Ο στόχος αυτής της αλλαγής είναι να ευθυγραμμιστεί η συνταγή με εκείνη που ήδη χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και το Μεξικό. Σύμφωνα με τον Ron Sterk, αναλυτή της SOSland Publishing, οι αμερικανικές βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούσαν το corn syrup λόγω του χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τη ζάχαρη.

Ένα brand που παραμένει iconic

Αν και η συνταγή αλλάζει, το λογότυπο της Coca-Cola παραμένει το ίδιο. Το κρυφό χαμόγελο στο δεύτερο “C” συνεχίζει να συμβολίζει χαρά και θετική διάθεση.

Αυτό το μικρό, αλλά ισχυρό μήνυμα δείχνει γιατί το λογότυπο της Coca-Cola είναι διαχρονικό και αναγνωρίσιμο παγκοσμίως.

Η αποκάλυψη του κρυφού χαμόγελου στο λογότυπο της Coca-Cola δείχνει τη δύναμη του branding: ακόμα και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει εκατομμύρια καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, η νέα συνταγή με cane sugar σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το πιο διάσημο αναψυκτικό στον κόσμο.

