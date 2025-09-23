«Λύγισε» η Ανθή Βούλγαρη με τον μικρό Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο: «Δίνει μήνυμα στα άλλα παιδιά» (vid)

Η Ανθή Βούλγαρη «έσπασε» στην πρωινή εκπομπή της, όταν έπαιξε το βίντεο από τα βραβεία ΠΣΑΠΠ με τον μικρό Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο.

Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (22/9) στην σκηνή της Στέγης του ιδρύματος Ωνάση. Βραβεύθηκαν αρκετοί αθλητές και αθλήτριες που έχουν αφήσει το δικό τους «αποτύπωμα» εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρώτος από όλους βραβεύτηκε ο μικρός, Μιχαήλ Πάνου που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την εμφάνισή του.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό, οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο και καταχειροκροτήθηκε για το σθένος του. Ο Μιχαήλ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

«Λύγισε» η Ανθή Βούλγαρη

Το συγκινητική βίντεο από την ομιλία του Μιχαήλ Πάνου στην γιορτή του ΠΣΑΠΠ έπαιξε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Πολύ συγκινητικό», είπε μόλις προβλήθηκε το βίντεο η παρουσιάστρια. «Και πόσα παιδάκια δίνουν αυτή τη μάχη. Είδα το παιδάκι πώς ήταν πέρυσι και πώς είναι φέτος. Πόσο ταλαιπωρημένος και χωρίς μαλλάκια και φέτος τα κατάφερε... και είναι νικητής και δίνει το δικό του μήνυμα και στα άλλα παιδάκια», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Νίκησα τον καρκίνο»

Στις 30 Μαρτίου 2025 στην αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Super League, ο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σταύρος Πήλιος έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα, χαρίζοντας την φανέλα τους στον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος είχε νίκησε τη δύσκολη και μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Ο μικρός Μιχαήλ, φίλος της ΑΕΚ, είχε μπει με ένα πλακάτ στον αγωνιστικό χώρο που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

