Στις 25 Δεκεμβρίου τα αποκαλυπτήρια των Xiaomi 17 Ultra, επίσημες οι πρώτες εικόνες

Το Xiaomi 17 Ultra πλησιάζει ταχύτατα στην αποκάλυψή του

Η Xiaomi αποκάλυψε επίσημα ότι το επόμενο flagship της σειράς, το Xiaomi 17 Ultra, θα παρουσιαστεί στην Κίνα στις 25 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τόσο την ημερομηνία λανσαρίσματος όσο και βασικές λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και τα χρώματά του. Η εταιρεία μοιράστηκε εικόνες από το πίσω μέρος της συσκευής, όπου ξεχωρίζει το module της τριπλής κάμερας, συνεχίζοντας την έμφαση της σειράς Ultra στη mobile φωτογραφία.

Το Xiaomi 17 Ultra θα κυκλοφορήσει σε τρεις χρωματικές εκδόσεις, με τη νέα απόχρωση Starry Green να κλέβει την παράσταση χάρη στα μεταλλικά ορυκτά σωματίδια που ενσωματώνονται στο πίσω panel για να προσφέρουν ιδιαίτερη, λαμπερή υφή, ενώ το premium αυτό smartphone θα διατίθεται επίσης σε κλασικό White και Black.

Η συσκευή θα διαθέτει επίπεδη οθόνη, τμηματικά πλήκτρα έντασης και πάχος σώματος 8,29 χιλιοστά, μια προσέγγιση που συνδυάζει premium αισθητική με πρακτικότητα στη χρήση. Στο εσωτερικό, το Xiaomi 17 Ultra αναμένεται να εξοπλιστεί με το Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, στοχεύοντας στην κορυφή των επιδόσεων τόσο σε καθημερινή χρήση όσο και σε gaming και απαιτητικό multitasking.

Στο κομμάτι της κάμερας, οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για κύριο αισθητήρα τύπου 1 ίντσας, έναν εντυπωσιακό periscope telephoto στα 200MP και αναβαθμισμένα Leica optics, επιβεβαιώνοντας ότι η Xiaomi συνεχίζει να επενδύει επιθετικά στη συνεργασία της με τη Leica για κορυφαία φωτογραφική εμπειρία.