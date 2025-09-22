Βραβεία Ig Nobel 2025: Πίτσα για σαύρες και... μεθυσμένες νυχτερίδες

Από πίτσες για σαύρες έως μακαρονάδες με ακρίβεια φυσικής, τα Ig Nobel 2025 τιμούν την επιστήμη που μας κάνει να γελάμε και να σκεφτόμαστε.

Κάθε χρόνο, τα βραβεία Ig Nobel επιβραβεύουν επιστημονικές μελέτες που "πρώτα σε κάνουν να γελάς, και μετά να σκεφτείς". Το 2025, τα βραβεία αυτά ανέδειξαν έρευνες από την επίδραση του αλκοόλ σε νυχτερίδες έως τον φυσικό μηχανισμό πίσω από τη σωστή παρασκευή της γνωστής μακαρονάδας cacio e pepe.

Τα πιο ξεκαρδιστικά και έξυπνα Ig Nobel 2025:

Φυσική: Η επιστήμη πίσω από την τέλεια cacio e pepe

Μια ομάδα φυσικών από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης αποκάλυψε τα μυστικά της γνωστής ιταλικής μακαρονάδας. Ανέλυσαν τις φάσεις μετάβασης που προκαλούν το "κόλλημα" της σάλτσας και δημιούργησαν μια συνταγή με εγγυημένη επιτυχία.

Διατροφή: Ποια πίτσα προτιμούν οι σαύρες;

Λιβελίνες σε παραλιακό θέρετρο στο Τόγκο προτιμούν πίτσα τεσσάρων τυριών! Η μελέτη έδειξε ότι ακόμα και τα ερπετά έχουν... γαστρονομικές προτιμήσεις.

Ειρήνη: Το αλκοόλ βελτιώνει (λίγο) τις ξένες γλώσσες

Ερευνητές στη Γερμανία έδειξαν πως ένα μικρό ποτό μπορεί να ενισχύσει τη γλωσσική αυτοπεποίθηση — αλλά προειδοποιούν: μην το δείτε ως εργαλείο εκμάθησης!

Αεροπορία: Πώς το αλκοόλ επηρεάζει τις νυχτερίδες

Οι νυχτερίδες που κατανάλωσαν αλκοόλ είχαν προβλήματα με την πτήση και τον ηχοεντοπισμό μια πιθανή εξήγηση για την αποφυγή ζυμωμένων φρούτων στη φύση.

Παιδιατρική: Τι γεύεται το μωρό όταν η μαμά τρώει σκόρδο;

Μια περίεργη αλλά σημαντική μελέτη έδειξε ότι οι γεύσεις που καταναλώνει η μητέρα περνούν στο μητρικό γάλα και επηρεάζουν το πώς το αντιλαμβάνεται το μωρό.

Βιολογία: Μπορεί ένα μοτίβο ζέβρας να προστατεύσει τις αγελάδες;

Ζωγράφισαν ρίγες τύπου ζέβρας σε αγελάδες για να δουν αν μειώνονται τα τσιμπήματα από μύγες. Η απάντηση; Ναι!

Ψυχολογία: Τι συμβαίνει όταν πεις σε έναν ναρκισσιστή ότι είναι έξυπνος;

Ένα πείραμα που αποκαλύπτει την επίδραση "του εγώ" και πώς η κολακεία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και την αντίληψη.

Μηχανική: Οι μυρωδιές παπουτσιών και ο σχεδιασμός ραφιών

Μια μηχανική προσέγγιση για το πώς η άσχημη μυρωδιά παπουτσιών μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης μιας παπουτσοθήκης!

Λογοτεχνία: 35 χρόνια καταγραφής της... ανάπτυξης ενός νυχιού

Ο αείμνηστος γιατρός William Bean κατέγραφε την ανάπτυξη του νυχιού του επί 3 δεκαετίες μια απίστευτη δέσμευση στην επιστημονική παρατήρηση.

Χημεία: Μπορεί το Teflon να σε χορτάσει χωρίς θερμίδες;

Μια τολμηρή ιδέα που εξετάζει αν η κατανάλωση "ουδέτερων" υλικών όπως το teflon μπορεί να βοηθήσει στον κορεσμό χωρίς θερμιδική πρόσληψη: Όχι, μην το δοκιμάσετε.

Γιατί μας νοιάζουν τα Ig Nobel;

Τα βραβεία δεν κοροϊδεύουν την επιστήμη. Αντίθετα, μας θυμίζουν πως η περιέργεια, το χιούμορ και η παρατήρηση της καθημερινότητας είναι απαραίτητα στοιχεία της έρευνας. Όπως λέει ο φυσικός Giacomo Bartolucci: "Ακόμα και η αποτυχία μιας μακαρονάδας μπορεί να είναι μια επιστημονική πρόκληση."

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ