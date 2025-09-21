Η καλλονή που επέλεξε για Εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ: «Σκληρή, έξυπνη και πιστή»

Ο Τραμπ είπε πως το γραφείο χρειαζόταν έναν «σκληρό εισαγγελέα» προκειμένου «να κινήσει τα πράγματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει μία εκ των πρώην συνηγόρων υπεράσπισής του, ώστε να ηγηθεί του βασικού γραφείου ομοσπονδιακού Εισαγγελέα στη Βιρτζίνια. Πρόκειται για την Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η οποία εργάζεται επί του παρόντος στο γραφείο του γραμματέα του Λευκού Οίκου.

Η Χάλιγκαν, εκπροσώπησε τον Τραμπ για ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα διαβαθμισμένα έγγραφα.

