Η καλλονή που επέλεξε για Εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ: «Σκληρή, έξυπνη και πιστή»
Ο Τραμπ είπε πως το γραφείο χρειαζόταν έναν «σκληρό εισαγγελέα» προκειμένου «να κινήσει τα πράγματα».
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει μία εκ των πρώην συνηγόρων υπεράσπισής του, ώστε να ηγηθεί του βασικού γραφείου ομοσπονδιακού Εισαγγελέα στη Βιρτζίνια. Πρόκειται για την Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η οποία εργάζεται επί του παρόντος στο γραφείο του γραμματέα του Λευκού Οίκου.
Η Χάλιγκαν, εκπροσώπησε τον Τραμπ για ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα διαβαθμισμένα έγγραφα.
