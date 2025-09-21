Ο σατανιστής της Γλυφάδας: Πολτοποίησε την Ειρήνη με πέτρα: «Ήμουν λυπημένος που αναστήθηκε ο Χριστός»

Η αστυνομία δημιούργησε ψεύτικο προφίλ. Υποδύθηκαν μέλη σατανιστικής ομάδας και του ζήτησαν να αποδείξει την πίστη του στον Εωσφόρο.

Με τις μνήμες από τους Σατανιστές τη Παλλήνης που συγκλόνισαν την Ελλάδα το 1993, να μην έχουν ξεθωριάσει, το 2014 η ελληνική κοινωνία «πάγωσε» στο άκουσμα της είδησης, ότι δημοτικός υπάλληλος, ανακάλυψε το πτώμα μιας γυναίκας σε πλατεία της Γλυφάδας.

Ο δημοτικός υπάλληλος, στις 20 Απριλίου, περπατούσε στην πλατεία Βάσω Κατράκη όταν αντιλήφθηκε έναν άνθρωπο ξαπλωμένο σε παγκάκι. Η πλατεία ήταν γνωστή ως «καταφύγιο αστέγων» και έτσι ο συνειρμός που έκανε ήταν εύλογος. Όταν πλησίασε διστακτικά όμως, κατάλαβε πως ο άνθρωπος αυτός δεν κοιμόταν, αλλά ήταν νεκρός.

