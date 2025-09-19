Τα 20 πιο δημοφιλή ανδρικά ονόματα στην Ελλάδα από το 1940

Ο Γεώργιος παραμένει πρώτος, ακολουθούν Κωνσταντίνος, Ιωάννης και Δημήτρης. Η ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει τα πιο δημοφιλή ελληνικά ονόματα από το 1940 έως το 2021.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα για την περίοδο 1940–2021, βασισμένα σε επεξεργασία των στοιχείων της τελευταίας απογραφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γεώργιος παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ακολούθησε στενά τον Ιωάννη και τον Δημήτρη, ενώ ο Αλέξανδρος και ο Άγγελος σημείωσαν σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Η κατάταξη της ΕΛΣΤΑΤ αφορά τα επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό, είτε έχουν ελληνική είτε άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok συνοψίζει τα αποτελέσματα, παρουσιάζοντας την εξέλιξη της δημοτικότητας των ονομάτων ανά δεκαετία.

Τα 20 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

