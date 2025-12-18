Αυτές είναι οι κάλτσες που φορά το 80% των εξυπνότερων ανθρώπων του κόσμου

Όπως επιβεβαιώνεται μέσα από έρευνες, αυτή η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι πιο ευφυείς άνθρωποι έχουν την τάση να φορούν συγκεκριμένο είδος καλτσών.

Θα μπορούσες να καταλάβεις το επίπεδο της ευφυΐας ενός ατόμου από τις κάλτσες που φοράει; Πριν προλάβεις να απαντήσεις αρνητικά, θα σου προτείνω να το ξανασκεφτείς. Και πριν επιμείνεις στην άποψή σου, θα προτείνω να διαβάσεις τις σειρές που ακολουθούν.

Οι κάλτσες - κάτι που όλοι όσοι ζουν σε αυτόν τον πλανήτη έχουν φορέσει έστω μια φορά στη ζωή τους - μπορούν να διαφοροποιήσουν τα άτομα που διαθέτουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης απ’ όλους τους υπόλοιπους. Πώς; Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Tribute, αναλύει το σκεπτικό πίσω από αυτή τη θέση.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι άνθρωποι που φορούν παιχνιδιάρικες, πολύχρωμες ή αποψιάρικες κάλτσες είναι επιτυχημένοι, ανεξάρτητοι και πολυμήχανοι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr