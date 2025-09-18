Απασφάλισε ο Άδωνις: «Το "σας μισώ" του ΠΑΣΟΚ σημαίνει εμφύλιος» (vid)

Τον εκνευρισμό του με την στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Νέα Δημοκρατία εκδήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του Θόδωρου Μαργαρίτη, ο οποίος είπε ότι πλην του 30% που στηρίζει την κυβέρνηση οι υπόλοιποι τη μισούν.

Αρχικά ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας μάλιστα και τα όσα είπε ο Θόδωρος Μαργαρίτης του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο οποίος χαρακτήρισε ως «βαρίδι» τον κ. Λοβέρδο.

«Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, ο κ. Λοβέρδος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Μαργαρίτης είναι και λίγο χθεσινός. Το να βγαίνει τώρα ένας χθεσινός στο ΠΑΣΟΚ και να μιλάει έτσι για τον Λοβέρδο, εμένα με ενόχλησε αισθητικά», τόνισε και προσέθεσε λέγοντας: «Εγώ από όταν έφυγα από τον ΛΑΟΣ, κακή κουβέντα για τον Καρατζαφέρη δεν έχω πει. Τον τιμώ γιατί μου αρέσει οι άνθρωποι να σεβόμαστε το παρελθόν μας. Το ύφος του κ. Μαργαρίτη που μίλησε για "βαρίδι" και "γυρολόγο" Λοβέρδο, ήταν πολύ δεύτερο για έναν χθεσινό στο ΠΑΣΟΚ. Η βασική κατηγορία του Λοβέρδου είπε πως είναι φίλος του Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν ήξερα ότι στην πολιτική απαγορεύεται να κάνουμε μεταξύ μας φιλίες. Αυτή η φράση του Μαργαρίτη πως εκτός από το 30%, όλοι οι υπόλοιποι μισούν τη ΝΔ, μου θύμισε εκείνη την αφίσα του Τσίπρα το 2015 που έλεγε "ή εμείς ή αυτοί". Μόνο που τότε μαζί με το τότε ΠΑΣΟΚ καταγγέλλαμε αυτήν την τοξικότητα».

Σχολιάζοντας τη δήλωση Μαργαρίτη ότι πλην του 30% που στηρίζει την κυβέρνηση - με βάση τις δημοσκοπήσεις - οι υπόλοιποι τη μισούν ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Όταν το ΠΑΣΟΚ εισάγει στον δημόσιο λόγο τη φράση "σας μισούμε", πώς θα κάνουμε αύριο κυβέρνηση συνεργασίας; Καταλαβαίνετε σε τι περιπέτεια πάει να μπει ο ελληνικός λαός; Μας μισούν. Δηλώνει το ΠΑΣΟΚ δημοσίως ότι το ίδιο μισεί το 30% του ελληνικού λαού. Είναι δυνατόν οι πολιτικοί αντίπαλοι να λέμε ότι μισούμε ο ένας τον άλλον; Τι είμαστε, κάφροι; Το "σας μισώ" σημαίνει εμφύλιος, σημαίνει καταστροφή. Η χώρα έχει πληρώσει ποταμούς αίματος από τον διχασμό».

