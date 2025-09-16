Bluesnarfing: Πώς μέσω Bluetooth μπορούν να κλέψουν δεδομένα του κινητού σας από 10 μέτρα

Μάθετε τι είναι το bluesnarfing και πώς γίνεται η κλοπή δεδομένων μέσω Bluetooth. Ποια πρακτικά μέτρα μπορείτε να λάβετε άμεσα για να προστατεύσετε επαφές, μηνύματα και αρχεία από επιθέσεις μικρού βεληνεκούς.

Η ψηφιακή απειλή δεν χρειάζεται πάντα σύνδεση στο διαδίκτυο για να γίνει επικίνδυνη. Ένα σύνηθες, αλλά λιγότερο γνωστό σενάριο κλοπής προσωπικών δεδομένων ενεργοποιείται όταν το κινητό έχει ανοιχτό Bluetooth. Ο δράστης μπορεί, από απόσταση λίγων μέτρων, να προσπαθήσει να «τραβήξει» αρχεία, επαφές ή άλλες πληροφορίες. Πρόκειται για μια πρακτική που συχνά περιγράφεται με τον όρο bluesnarfing.

Τι είναι το bluesnarfing και πώς λειτουργεί

Το bluesnarfing εκμεταλλεύεται τρωτά σημεία του Bluetooth ή ελλείψεις στην ασφάλεια της συσκευής. Ο δράστης δεν χρειάζεται φυσική πρόσβαση στο κινητό. Αρκεί να βρίσκεται σε μικρή απόσταση (συνήθως 10–15 μέτρα), να εντοπίσει μια «ανοιχτή» συσκευή και να επιχειρήσει σύνδεση ή εξαγωγή δεδομένων/αρχείων. Στόχοι είναι επαφές, μηνύματα, ημερολόγια, αρχεία ακόμη και στοιχεία λογαριασμών που πιθανόν είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.

Oι κίνδυνοι

Ακόμα κι αν τα δεδομένα δεν είναι οικονομικά (π.χ. αριθμοί καρτών), οι πληροφορίες αυτές μπορούν:

να πωληθούν στο σκοτεινό διαδίκτυο,

να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένες απάτες (π.χ. ψεύτικες κλήσεις από «μέλος της οικογένειας»),

να προκαλέσουν κοινωνική αναστάτωση με μεγαλύτερη επιτυχία λόγω ακριβών προσωπικών στοιχείων (διεύθυνση, ονόματα, σχέσεις).

Πρακτικά μέτρα προστασίας, γρήγορα εφαρμόσιμα

Κρατήστε το Bluetooth κλειστό όταν δεν το χρειάζεστε. Είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό μέτρο.

Επιτρέπετε συνδέσεις μόνο σε έμπιστες συσκευές και απορρίψτε αιτήματα από άγνωστα «ονόματα».

Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής και των εφαρμογών σας. Οι ενημερώσεις κλείνουν συχνά γνωστά κενά ασφαλείας.

Απενεργοποιήστε την «εμφάνιση» της συσκευής (device visibility/discoverable mode). Οταν απαιτείται σύνδεση την ενεργοποιείτε μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Χρησιμοποιήστε κωδικούς/biometrics και κρυπτογράφηση για ευαίσθητα αρχεία.

Ελέγξτε περιοδικά τις συνδεδεμένες συσκευές στο μενού Bluetooth και αφαιρέστε άγνωστες ή παλαιές καταχωρήσεις.

Αποφύγετε κοινόχρηστα δίκτυα και δημόσιες φόρμες σύνδεσης όταν διαχειρίζεστε τραπεζικές ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Τι να κάνετε αν υποπτεύεστε ότι έχετε πέσει θύμα

Αλλάξτε άμεσα κωδικούς και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας όπου υπάρχει.

Ελέγξτε για ασυνήθιστη δραστηριότητα σε email, τραπεζικούς λογαριασμούς και social media.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Μπορεί να σας καθοδηγήσει για περαιτέρω μέτρα.

Αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές και, αν υπάρχουν οικονομικές απώλειες, καταθέστε επίσημη αναφορά.

Εν κατακλείδι, το Bluetooth είναι βολικό, αλλά αυτή η ευκολία μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες αν δεν το διαχειριστούμε προσεκτικά. Οι βασικοί κανόνες (κλείσιμο όταν δεν χρησιμοποιείται, ενημερώσεις και επαγρύπνηση για άγνωστες συνδέσεις) μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο bluesnarfing και άλλων επιθέσεων από κοντινή απόσταση.

