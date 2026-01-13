H Meta ετοιμάζει εκατοντάδες απολύσεις στον τομέα του metaverse και της Reality Labs

Για άλλη μια φορά, η Meta προχωράει σε απολύσεις

Η Meta σχεδιάζει περικοπές για το 10-15% των θέσεων εργασίας της Reality Labs που αριθμεί 15 χιλιάδες υπαλλήλους. Οι απολύσεις θα αφορούν 1.500-2.250 εργαζομένους που ανήκουν κυρίως στις ομάδες metaverse VR/AR.

Η ανακοίνωση αναμένεται πιθανότατα στις 14 Ιανουαρίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Meta, Andrew Bosworth, συγκάλεσε «σημαντικότατη» συνάντηση στις 15 Ιανουαρίου, μετά και τις περικοπές budget κατά 30% για το 2026 (~4-6 δισ. δολ.) λόγω ζημιών άνω των 70 δισ. από 2021.

Η στροφή της Meta σε AI (Superintelligence Labs) και smartglasses (Ray-Ban με EssilorLuxottica) μειώνει το χρόνο που θα αφιερωθεί πλέον στην Reality Labs και τα άλλα projects της.

Η Meta είχε προχωρήσει ξανά σε περικοπές και συγκεκριμένα τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2025.