Η Gigabyte παρουσίασε στη CES 2026 τη νέα της φιλοσοφία «Refine & Define»

To «Refine & Define» στο επίκεντρο της CES 2026 για την Gigabyte.

Η GIGABYTE παρουσίασε κατά τη διάρκεια της CES 2026 τη νέα της φιλοσοφία, «Refine & Define». Βελτιώνοντας τις θεμελιώδεις επιδόσεις σε hardware και software, η GIGABYTE ορίζει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την ανταπόκριση, την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης της AI σε μητρικές κάρτες, κάρτες γραφικών, AI BOX, AI gaming laptops και OLED gaming monitors μέσω του ενοποιημένου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης της GIGABYTE.

Με την τεχνολογία X3D Turbo Mode 2.0, η αποκλειστική συνδυαστική τεχνολογία hardware-software της GIGABYTE είναι πλήρως έτοιμη για τους νέους επεξεργαστές AMD Ryzen 9000 Series X3D. Αξιοποιώντας ένα ενσωματωμένο hardware chip και το Dynamic AI Overclocking για βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο και μέγιστη απόδοση, τα κορυφαία μοντέλα X870E AORUS XTREME X3D AI TOP και X870E AERO X3D WOOD, στον τομέα του lifestyle, θέτουν νέα πρότυπα.

Στον τομέα των καρτών γραφικών, η νέα AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY διαθέτει το σύστημα ψύξης WINDFORCE HYPERBURST, το οποίο συνδυάζει ένα διαχωρισμένο σχεδιασμό PCB με διεισδυτική ροή αέρα για να προσφέρει ανεμπόδιστη ψύξη και να εξασφαλίσει το πλήρες δυναμικό υπολογιστικής ισχύος RTX AI. Η GIGABYTE ανακοίνωσε επίσης τη διαθεσιμότητα του AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, ενός φορητού eGPU με 16 GB VRAM, που ενισχύει άμεσα την απόδοση των ultrabook. Η νέα εφαρμογή GPU Selector επιτρέπει στους χρήστες να αντιστοιχίζουν συγκεκριμένες εφαρμογές σε καθορισμένες GPU, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα για απαιτητικά φορτία εργασίας Generative AI, όπως το ComfyUI και το LM Studio.

Επεκτείνοντας την απόδοση της AI στους φορητούς υπολογιστές, το GiMATE, ο αποκλειστικός AI agent της GIGABYTE, ενσωματώνει ένα προηγμένο LLM με μια φυσική λειτουργία «Press and Speak» για διαισθητικό έλεγχο. Η GIGABYTE επανασχεδίασε το GiMATE, επιτρέποντας στο AI Power Gear III να εκτελεί άμεση εναλλαγή MUX χωρίς να εισέρχεται στο BIOS, ενώ το GiMATE Creator προσθέτει δυνατότητες Qwen-image και το GiMATE Coder επεκτείνει τη διαισθητική λειτουργικότητα κωδικοποίησης.

Οι hardware αναβαθμίσεις στα AORUS MASTER 16, AERO X16 και GAMING A18 PRO βελτιώνουν περαιτέρω τη δημιουργία AI, την παραγωγικότητα και την gaming απόδοση. Συμπληρώνοντας την εμπειρία, η GIGABYTE παρουσιάζει το HyperNits για τη βελτίωση του HDR και το AI Picture Mode για την αναβάθμιση του SDR, μεγιστοποιώντας τις OLED επιδόσεις στα ultra-wide QD-OLED MO34WQC36, 4K QD-OLED MO32U24, glossy 4th-gen WOLED MO27Q28GR και τις νέες λευκές οθόνες gaming 27 ιντσών QD-OLED MO27Q2A ICE.

Δείτε από πρώτο χέρι τις καινοτομίες της GIGABYTE στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μέσω ζωντανών επιδείξεων σε μητρικές κάρτες, κάρτες γραφικών, φορητούς υπολογιστές για παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη, οθόνες OLED για παιχνίδια και το σύστημα AI TOP στον παρακάτω player.