Εκπτώσεις έως και 75% σε παιχνίδια του PlayStation

Έφτασαν εκπτώσεις έως και 75% σε PS4 και PS5!

Η προωθητική ενέργεια Autumn Adventures του PlayStation Store για το φθινόπωρο 2025 είναι πλέον ενεργή, διαρκεί έως τις 24 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλους PS4 και PS5 με εκπτώσεις έως και 75%.

Η ενέργεια αυτή καλύπτει σχεδόν κάθε είδος παιχνιδιού, από δράση και RPG έως open-world και τρόμου, με σημαντικές εκπτώσεις σε δημοφιλείς τίτλους όπως το Baldur's Gate 3, το GTA 5, το Assassin's Creed Valhalla, το Alan Wake Remastered και το Doom Eternal.

Πολλά παιχνίδια που το κοινό ίσως να μην έχει ακόμη αποκτήσει, είναι διαθέσιμα σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ενώ υπάρχουν και πολλά expansions και DLC στους ίδιους όρους.

Η μεγάλη ποικιλία και οι δεκάδες επιλογές καθιστούν την πώληση ευκαιρία για κάθε παίκτη να εξερευνήσει νέα ή αγαπημένα παιχνίδια με σημαντική οικονομία χρημάτων.

Η προσφορά απευθύνεται τόσο σε κατόχους PS5 όσο και PS4, προσφέροντας ευκαιρίες για ανανέωση της συλλογής παιχνιδιών πριν από τις χειμερινές γιορτές.

Το Autumn Adventures sale είναι μία από τις σημαντικότερες εκπτώσεις της χρονιάς για το PlayStation Store, προσφέροντας μεγάλη γκάμα τίτλων σε μειωμένες τιμές και βοηθώντας τους παίκτες να ζήσουν νέες περιπέτειες μέσα από πολλά και ποικίλα παιχνίδια.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές εδώ.