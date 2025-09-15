Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation για τον Σεπτέμβριο

Δωρεάν PS4/PS5 games από το PlayStation και τη Sony

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τη λίστα με τα παιχνίδια που θα διατεθούν μέσα στον Σεπτέμβριο 2025 για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus. Οι κάτοχοι των επιπέδων Extra και Premium θα έχουν πρόσβαση στον Game Catalog, ενώ οι συνδρομητές Premium θα απολαμβάνουν και τα επιπλέον Classics Catalog παιχνίδια.

Μεταξύ των τίτλων που ξεχωρίζουν είναι το CONSCRIPT, ένα survival horror παιχνίδι εμπνευσμένο από κλασικά του είδους, στο οποίο οι παίκτες βρίσκονται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μεταφέρουν μια έντονη και ατμοσφαιρική εμπειρία επιβίωσης, εξερευνώντας χαρακώματα και εχθρικά πεδία μάχης με pixel art αισθητική και προκλητικό gameplay.

Άλλος αξιοσημείωτος τίτλος είναι το Crow Country, ένα survival horror με ρετρό στοιχεία και πλοκή που περιστρέφεται γύρω από την έρευνα μιας εγκαταλελειμμένης θεματικής πάρκο και τα μυστικά του.

Στο πρότυπο των action RPG, εμφανίζεται το Fate/Samurai Remnant, όπου οι παίκτες θα ζήσουν μια νέα ιστορία που διαδραματίζεται στην Ιαπωνία της εποχής Edo, με μάχες ανάμεσα σε ζεύγη Μάστερ και Υπηρετών, σε μια σκοτεινή μυστηριώδη εξέλιξη που ανατρέπει την ειρήνη της περιόδου.

Παράλληλα, το Green Hell προσφέρει μια εμπειρία επιβίωσης στον απέραντο και απαιτητικό κόσμο του Αμαζονίου, όπου οι παίκτες καλούνται να επιβιώσουν χρησιμοποιώντας πραγματικές τεχνικές, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία μέχρι και με τέσσερις παίκτες online, φροντίζοντας όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχολογία τους.

Στο επιστημονικό πεδίο, το The Invincible ξεχωρίζει ως ένα philosphical και narrative-driven παιχνίδι όπου οι παίκτες ακολουθούν την αστροβιολόγο Yasna σε έναν πολύπλοκο ψυχρό κόσμο αναζητώντας συντρόφους και παίρνοντας κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν το τέλος της ιστορίας.

Το Persona 5 Tactica είναι ένα turn-based στρατηγικό παιχνίδι ρόλων με νέο σενάριο και αγαπημένους χαρακτήρες που καλούνται να ηγηθούν μιας επανάστασης εναντίον τυραννικής καταπίεσης, ενώ το WWE 2K25 φέρνει το είδος του intergender wrestling στην ιστορία των 2K με πλούσιο περιεχόμενο, νέα storylines και χάρτες για τη σειρά.

Επιπλέον, το Classics Catalog προσφέρει στους Premium συνδρομητές τη δυνατότητα να παίξουν το Legacy of Kain: Defiance, ένα κλασικό action-adventure του PlayStation 2, που έρχεται για πρώτη φορά στις νέες κονσόλες με πιστή αναπαράσταση, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να βρεθούν στο επίκεντρο της μάχης ανάμεσα στους ισχυρούς βρικόλακες Kain και Raziel, σε μια πλούσια ιστορία με έντονο χαρακτήρα και δυναμικό gameplay.

Όλα αυτά τα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα από τις 16 Σεπτεμβρίου για τους συνδρομητές της υπηρεσίας, προσφέροντας μια ποικιλία εμπειριών που καλύπτουν πολλές αισθητικές και είδη gaming, από τρόμο και επιβίωση μέχρι στρατηγική και δράση.