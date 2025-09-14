Βραζιλία: Αποκαλύφθηκε το άγαλμα εξωγήινου για το διάσημο περιστατικό του 1996

Στη Βαρζίνια της Βραζιλίας αποκαλύφθηκε το άγαλμα εξωγήινου προς τιμήν του θρυλικού περιστατικού του 1996. Το νέο αξιοθέατο αναμένεται να ενισχύσει τον τουρισμό στην πόλη.

Ένα εντυπωσιακό άγαλμα εξωγήινου ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στη Βαρζίνια της Βραζιλίας, την πόλη που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το περίφημο περιστατικό του 1996.

Το έργο, δημιούργημα του καταξιωμένου καλλιτέχνη Renato Criaturas, παρουσιάστηκε επίσημα την Τετάρτη από τις τοπικές αρχές τουρισμού, με στόχο να τιμήσει τη «στιγμή» που κατέστησε τη μικρή πόλη σημείο αναφοράς για τους λάτρεις των ανεξήγητων φαινομένων.

Το περιστατικό της Βαρζίνια, αποκαλούμενο ως «το Ρόσγουελ της Βραζιλίας», αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας και δημόσιου διαλόγου, καθώς μάρτυρες ανέφεραν την πτώση άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου, την εμφάνιση εξωγήινων όντων και μια υποτιθέμενη απόπειρα συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Η ιστορία ενέπνευσε σειρά από ντοκιμαντέρ, βιβλία και τηλεοπτικά αφιερώματα, εδραιώνοντας τη θέση της Βαρζίνια στον παγκόσμιο «χάρτη» των UFO.

Το νέο άγαλμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θεματικών αξιοθέατων που έχουν μετατρέψει την πόλη σε τουριστικό προορισμό με… εξωγήινη ταυτότητα. Ήδη φιλοξενεί το «Μνημείο ET», ένα εντυπωσιακό μουσείο σε σχήμα ιπτάμενου δίσκου, καθώς και δημόσια έργα τέχνης που παραπέμπουν στο μυστηριώδες περιστατικό.

«Η Βαρζίνια είναι διεθνώς γνωστή για την ιστορία της και το νέο άγαλμα προσφέρει μια ακόμη εμπειρία στους επισκέπτες», δήλωσε η Rosana Carvalho, αξιωματούχος τουρισμού, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το μνημείο θα ενισχύσει την τουριστική κίνηση και θα ωφελήσει την τοπική οικονομία.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο η μικρή κοινότητα αξιοποίησε τον μύθο που τη συνοδεύει, μεταμορφώνοντας μια αμφιλεγόμενη υπόθεση σε πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο με διεθνή απήχηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ