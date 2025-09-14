Γιατί ο Στέλιος Καζαντζίδης σταμάτησε να τραγουδάει σε νυχτερινά κέντρα

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Στέλιος Καζαντζίδης, ο άνθρωπος που δε δίστασε να συγκρουστεί με τη «νύχτα».

Όταν μια ημέρα σαν σήμερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, ο Στέλιος Καζαντζίδης έχασε τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, όλοι εκείνοι οι πιστοί και φανατικοί οπαδοί του, τραγουδούσαν με δάκρυα στα μάτια το «Υπάρχω».

Και το τραγουδούσαν δυνατά γιατί ήθελαν πραγματικά να πιστέψουν πως υπάρχει ακόμα ανάμεσά τους.

