Γιατί δεν πρέπει να φιλάς νεογέννητα: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ακόμα και φαινομενικά υγιείς ενήλικες μπορεί να μεταδώσουν σοβαρούς ιούς σε νεογέννητα. Μάθε γιατί οι γιατροί προειδοποιούν για τα φιλιά στα μωρά και τι δείχνει νέα έρευνα για τον RSV.

Το να υποδέχεσαι ένα νέο μέλος στην οικογένεια είναι μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής. Φίλοι, συγγενείς και γείτονες ανυπομονούν να δουν το μωρό, να το κρατήσουν αγκαλιά και να του δώσουν φιλιά. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: αυτή η έκφραση αγάπης μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του παιδιού.

Τι είναι ο ιός RSV και γιατί είναι επικίνδυνος για τα μωρά;

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας κοινός ιός που προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με το κρυολόγημα στους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιά. Όμως στα νεογέννητα και τα βρέφη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, με ανάγκη για νοσηλεία, ακόμη και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για το RSV

Για χρόνια, πιστεύαμε ότι μόνο τα πρόωρα ή τα παιδιά με άλλα προβλήματα υγείας κινδυνεύουν σοβαρά από τον RSV. Όμως μια τεράστια σουηδική μελέτη που ανέλυσε δεδομένα από 2,3 εκατομμύρια παιδιά, αποκάλυψε ότι ακόμα και τελείως υγιή μωρά μπορούν να αρρωστήσουν βαριά από τον RSV.

Το 12% των παιδιών που διαγνώστηκαν με RSV παρουσίασαν σοβαρή νόσηση .

Ο μέσος όρος ηλικίας για τα πιο σοβαρά περιστατικά ήταν μόλις 2 μηνών .

Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν κανένα υποκείμενο πρόβλημα υγείας .

Το να γεννηθεί ένα παιδί τον χειμώνα ή να έχει αδερφάκι κάτω των 3 ετών αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο.

Γιατί είναι επικίνδυνα τα φιλιά σε νεογέννητα

Τα μωρά γεννιούνται με ένα μικρό απόθεμα παθητικής ανοσίας από τη μητέρα, αλλά αυτό δεν τα προστατεύει από όλα. Το φιλί στο προσωπάκι ή κοντά στο στόμα ενός νεογέννητου μπορεί να μεταδώσει:

RSV

Η ιός του απλού έρπητα (HSV) – από ένα κοινό «σπυράκι» στα χείλη μπορεί να προκληθεί σοβαρή λοίμωξη στο βρέφος

Γρίπη και άλλες ιώσεις ακόμα και αν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα

Η Primrose Freestone, καθηγήτρια Κλινικής Μικροβιολογίας, αναφέρει ότι είναι πολύ πιο ασφαλές να φιλάμε το πίσω μέρος του κεφαλιού ή απλώς να… χαζεύουμε τις μικρές καλτσούλες τους.

Η καλή είδηση: Υπάρχει πρόληψη

Με την ευρεία κυκλοφορία εμβολίων και προληπτικών θεραπειών για τον RSV, παρατηρείται σημαντική μείωση των νοσηλειών. Επιπλέον, χάρη στις νέες μελέτες, ο ορισμός των «ευπαθών ομάδων» έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει και υγιή νεογέννητα, προσφέροντάς τους την απαραίτητη προστασία.

Τι να προσέχεις όταν επισκέπτεσαι ένα μωρό

Αν είσαι άρρωστος ή έχεις έστω και ήπια συμπτώματα κρυολογήματος , μην επισκεφτείς το βρέφος

Μην φιλάς το μωρό στο πρόσωπο ή τα χείλη

Πλύνε καλά τα χέρια σου πριν το αγγίξεις

Ζήτα άδεια από τους γονείς πριν πάρεις αγκαλιά το παιδί

