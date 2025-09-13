Μήπως η άμυνα της NASA εναντίον αστεροειδών μπορεί να φέρει την καταστροφή; Επιστήμονες προειδοποιούν

Νέα έρευνα προειδοποιεί: Λάθος χτύπημα σε αστεροειδή μπορεί να τον στείλει πίσω στη Γη. Ποιο είναι το σχέδιο της NASA για αποφυγή σύγκρουσης;

Το πρόγραμμα προστασίας του πλανήτη μας από αστεροειδείς μπορεί να κρύβει έναν επικίνδυνο... boomerang. Επιστήμονες προειδοποιούν πως, αν δεν γίνει με απόλυτη ακρίβεια, μια επιχείρηση εκτροπής αστεροειδούς από τη NASA θα μπορούσε κατά λάθος να τον στείλει... κατευθείαν στη Γη.

Η επιτυχημένη αποστολή DART

Η αποστολή DART (Double Asteroid Redirection Test) της NASA ήταν μια παγκόσμια πρωτιά: ένα διαστημικό σκάφος σχεδιάστηκε για να συγκρουστεί με έναν αστεροειδή, ώστε να αλλάξει την πορεία του – μια πρόβα για την περίπτωση που ένας επικίνδυνος αστεροειδής απειλήσει πραγματικά τη Γη στο μέλλον.

Η αποστολή, που εκτοξεύθηκε το 2022 και χτύπησε τον δορυφόρο αστεροειδή Dimorphos, ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη: το χτύπημα μείωσε την τροχιά του κατά 32 λεπτά, όταν ο αρχικός στόχος ήταν μόλις… 73 δευτερόλεπτα.

Όμως νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο EPSC-DPS2025 Joint Meeting στο Ελσίνκι, φέρνει στο φως μια σοβαρή πιθανότητα: αν δεν χτυπηθεί το σωστό σημείο στον αστεροειδή, υπάρχει κίνδυνος να στείλουμε τον διαστημικό βράχο σε μια «βαρυτική κλείδα» ένα σημείο που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική σύγκρουση με τη Γη.

Τι είναι η «βαρυτική κλείδα» και γιατί μας ανησυχεί;

Η "βαρυτική κλείδα" είναι μια μικρή περιοχή στο διάστημα. Αν ένας αστεροειδής περάσει από εκεί, η βαρύτητα του Ήλιου ή άλλων πλανητών μπορεί να αλλάξει την πορεία του αρκετά ώστε να συγκρουστεί με τη Γη στο μέλλον.

«Ακόμη και αν σπρώξουμε έναν αστεροειδή μακριά από τη Γη, πρέπει να προσέξουμε να μη βρεθεί κατά λάθος σε μία από αυτές τις κλείδες», δήλωσε ο Rahil Makadia, υπότροφος της NASA και μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε και πάλι μια απειλή στο μέλλον.»

Για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, η ομάδα του Makadia ανέπτυξε χάρτες πιθανοτήτων πάνω στην επιφάνεια των αστεροειδών, οι οποίοι καθορίζουν τα σημεία με τη μικρότερη πιθανότητα αποστολής του αστεροειδούς σε τροχιά σύγκρουσης.

Το εντυπωσιακό είναι πως αυτοί οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν με τηλεσκόπια από τη Γη, χωρίς καν να απαιτείται αποστολή στο σημείο – αν και μια τέτοια αποστολή θα προσέφερε μεγαλύτερη ακρίβεια. «Με αυτούς τους χάρτες, μπορούμε να αποτρέψουμε μια σύγκρουση και να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Makadia.

Η επιτυχία της αποστολής DART έδειξε ότι είμαστε ικανοί να αλλάξουμε την τροχιά ενός αστεροειδούς — μια τεράστια πρόοδος για την πλανητική άμυνα.

Όμως, η νέα έρευνα μάς υπενθυμίζει ότι ακόμη και τα καλά σχεδιασμένα σχέδια μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες, αν δεν εφαρμόζονται με ακρίβεια.

Το μέλλον της πλανητικής άμυνας εξαρτάται από:

Συνεχή έρευνα

Ακρίβεια στον υπολογισμό τροχιών

Συνεργασία παγκοσμίως

Εκπαίδευση για πιθανά σενάρια κινδύνου

Το θέμα δεν είναι αν θα χτυπήσουμε τον αστεροειδή, αλλά πού και πώς θα το κάνουμε με ασφάλεια.

