Viral influencer τρέχει 1,5 χιλιόμετρο κάθε μέρα για 100 μέρες: Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά (vid)

Ο influencer Zack Telander έτρεξε 1,5 χιλιόμετρο κάθε μέρα για 100 συνεχόμενες μέρες, προσπαθώντας να βελτιώνει τον χρόνο του. Δείτε πώς άλλαξε το σώμα και η αντοχή του.

Ένας Αμερικανός influencer αποφάσισε να θέσει το σώμα του σε δοκιμασία: 1,5 χιλιόμετρο κάθε μέρα για 100 συνεχόμενες μέρες. Το πιο εντυπωσιακό; Κάθε μέρα προσπαθούσε να βελτιώσει τον χρόνο του κατά 10 δευτερόλεπτα.

Ο Zack Telander εξηγεί στο Men's Health: «Σκέφτηκα ότι θα ήταν κουλ να τρέξω ένα μίλι σε 10 λεπτά σήμερα, και αύριο να το κάνω σε 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, και την επόμενη σε 9:40. Μέσα σε μία ώρα από αυτή τη σκέψη, ήμουν ήδη στην πίστα».

Η ψυχολογία πίσω από την πρόκληση

Δεν ήταν πάντα εύκολο. Υπήρχαν μέρες που δεν ήθελε να τρέξει, αλλά η πειθαρχία ήταν το κλειδί: «Το μόνο που έλεγα στον εαυτό μου ήταν ότι, ακόμα κι αν κανείς δεν το ξέρει, εγώ θα ξέρω αν δεν τρέξω». Αυτή η νοοτροπία τον ώθησε να βάζει τα παπούτσια του και να βγαίνει στην πίστα.

Απίστευτα αποτελέσματα μετά από 100 μέρες

Μετά από 100 συνεχόμενες μέρες, η ταχύτητα και η αντοχή του Zack βελτιώθηκαν δραματικά. «Όταν ξεκίνησα, δεν μπορούσα να τρέξω πάνω από 1,5–2 μίλια σε αυτόν τον ρυθμό. Τώρα νιώθω ότι μπορώ να συνεχίζω χωρίς να σταματήσω», λέει.

Παρά το παρελθόν του στο heavy-lifting, πλέον προτιμά το τρέξιμο και τις εντατικές προπονήσεις ταχύτητας, όπως 12 x 400 μέτρα σπριντ με μόνο 1 λεπτό ξεκούρασης μεταξύ τους, αντί για γυμναστήριο.

Πώς να βελτιώσεις κι εσύ την ταχύτητά σου

Αν θέλεις να γίνεις ταχύτερος, οι ειδικοί συνιστούν:

Σκουότ, προβολές και deadlifts για ενδυνάμωση ποδιών και κορμού.

Speed sessions και hill training για αύξηση ταχύτητας και αντοχής.

Όπως αποδεικνύει η ιστορία του Zack, λίγη πειθαρχία και καθημερινή προσπάθεια μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, ακόμα και αν ξεκινήσεις με μόνο 1,5 χιλιόμετρο την ημέρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ