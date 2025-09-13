Exathlon: Ο Καραγκούνιας τα «πήρε» με τους συμπαίκτες του και τους έδειξε τα οπίσθιά του (vid)

Ο Τάκης Καραγκούνιας εκνευρίστηκε με τους συμπαίκτες του επειδή δεν τον άφηναν να κοιμηθεί και τους έδειξε τα οπίσθιά του.

Πρωταγωνιστής σε ένα ακόμα επεισόδιο του Exathlon ήταν ο Τάκης Καραγκούνιας λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του. Ο πρώην παίκτης του Survivor τα... πήρε στο κρανίο με τους συμπαίκτες του στο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ, επειδή δεν τον άφηναν να κοιμηθεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το ξέσπασμά του.

Ο Τάκης Καραγκούνιας φανερά εκνευρισμένος, σηκώθηκε από το κρεβάτι του και βγήκε στην αυλή, λέγοντας στον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη και τους υπόλοιπους ότι «δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε, δεν σέβεστε τίποτα, μιλάω σοβαρά».

Και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Εσείς γελάτε εδώ, μιλάω σοβαρά. Γελάς; Μιλάω σοβαρά και γελάς. Δεν σέβεστε τίποτα. Μάριε, μην πεις τίποτα, σου μιλάω σοβαρά. Θέλω να κοιμηθώ και μου την έχεις δώσει στα νεύρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ».

Λίγο αργότερα ο πρώην μισθοφόρος και διαιτητής επέστρεψε στο δωμάτιό του, αλλά στάθηκε πίσω από την κουρτίνα της μπαλκονόπορτάς του, κρυφοκοιτάζοντας τους συμπαίκτες του που δεν τον άφησαν να κοιμηθεί.

Μετά από μερικές χειρονομίες που τους έκανε εκείνοι ξέσπασαν στα γέλια, όμως ο Τάκης Καραγκούνιας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με μια αστραπιαία κίνηση κατέβασε την βερμούδα του και τους έδειξε τα οπίσθιά του!

Στην παρέα ήταν και η Σταυρούλα Χρυσαειδή, η οποία ξέσπασε κι αυτή στα γέλια, λέγοντας: «Εγώ γιατί θα έπρεπε να το δω αυτό; Εγώ τι φταίω;».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ