Επαναστατική ιδέα: Γιγάντια airbags που υπόσχονται «αεροπλάνα ατρόμητα σε συντριβές»

Δύο μηχανικοί υπόσχονται να κάνουν τα αεροπλάνα… crash proof! Το Project Rebirth με γιγάντια airbags και AI θέλει να μετατρέψει τις αεροπορικές τραγωδίες σε επιβιώσιμες προσγειώσεις.

Μπορεί να ακούγεται σαν σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως δύο μηχανικοί από το Dubai campus του Birla Institute of Technology and Science παρουσίασαν μια επανάσταση στην αεροπορική ασφάλεια: ένα σύστημα γιγάντιων airbags που υπόσχεται να κάνει τις αεροπορικές συντριβές… επιβιώσιμες.

Η έμπνευση πίσω από το Project Rebirth

Η τραγική συντριβή της πτήσης Air India AI171 στις 12 Ιουνίου 2025, που στοίχισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους, στάθηκε το σημείο μηδέν για τους Eshel Wasim και Dharsan Srinivasan. Το θαύμα της επιβίωσης του μοναδικού επιβάτη, του Βρετανού Viswash Kumar Ramesh, έγινε η αφορμή για να γεννηθεί το Project Rebirth.

«Το Rebirth είναι κάτι παραπάνω από μηχανική. Είναι μια υπόσχεση ότι ακόμη και μετά από μια αποτυχία, μπορεί να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία», δήλωσαν οι δημιουργοί.

Πώς λειτουργεί το σύστημα με τα γιγάντια airbags

Το καινοτόμο σύστημα στηρίζεται σε AI και αισθητήρες που παρακολουθούν τα πάντα: ύψος, ταχύτητα, κατάσταση κινητήρων, φωτιά, ακόμη και την αντίδραση των πιλότων. Αν διαπιστωθεί ότι η συντριβή είναι αναπόφευκτη:

Σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα ξεδιπλώνονται γιγάντια airbags από τη μύτη, την κοιλιά και την ουρά του αεροσκάφους.

Τα airbags λειτουργούν σαν «crash zone στον ουρανό», απορροφώντας την πρόσκρουση και προστατεύοντας το σώμα του αεροσκάφους.

Αντίστροφη ώση και ειδικοί αεριοπροωθητήρες μειώνουν την ταχύτητα καθόδου έως και 20%.

Ειδικά υγρά απορρόφησης πρόσκρουσης τοποθετημένα σε τοίχους και καθίσματα σκληραίνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, μειώνοντας τα τραύματα.

Συστήματα διάσωσης (φωτεινό πορτοκαλί κέλυφος, GPS, infrared φάρους) βοηθούν τις ομάδες διάσωσης να εντοπίσουν το σημείο του ατυχήματος.

Από την τραγωδία στην ελπίδα

Οι δύο ερευνητές μελέτησαν δεκάδες αναφορές συντριβών και στρατιωτικά συστήματα προσγείωσης, καταλήγοντας ότι οι περισσότεροι θάνατοι προέρχονται από την πρόσκρουση και όχι από την έκρηξη. Γι’ αυτό και επικεντρώθηκαν σε τρεις άξονες:

Μαλάκωμα της πρόσκρουσης. Μείωση της ταχύτητας καθόδου. Απορρόφηση ενέργειας.

Το μέλλον του Project Rebirth

Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε στάδιο προσομοιώσεων και προετοιμάζεται για δοκιμές σε wind tunnels και crash tests. Παράλληλα, είναι ανάμεσα στους φιναλίστ για το James Dyson Award 2025, με το μεγάλο έπαθλο των 30.000 δολαρίων να μπορεί να το φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Αν τελικά καταφέρει να εφαρμοστεί, το Project Rebirth ίσως αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τα αεροπορικά ταξίδια – από πηγή φόβου σε υπόσχεση επιβίωσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ