Βικτόρια Μπέκαμ: Όσα περιμένουμε να δούμε στο docuseries του Netflix για τη ζωή της

Είναι η πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ για το φθινόπωρο

Η σειρά ντοκιμαντέρ για την Βικτόρια Μπέκαμ, έρχεται σε μία όχι και τόσο καλή περίοδο για την οικογένεια. Όσο η κόντρα μεταξύ του Μπρούκλιν και των υπόλοιπων μελών συνεχίζεται, το Netflix θα φέρει στις 9 Οκτωβρίου τη συνέχεια της σειράς ντοκιμαντέρ για τον Ντέιβιντ, που είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία. Τώρα, με νέα τρία επεισόδια, ετοιμάζεται για κάτι ανάλογο.

Είναι δεδομένο πως αποτελεί την πολυαναμενόμενη σειρά του φθινοπώρου, όπως δεδομένο είναι πως θα γίνουν αποκαλύψεις για τη Βικτόρια Μπέκαμ, που ίσως δεν είχαν βρει το φως της δημοσιότητας ποτέ. Φυσικά θα αφηγηθεί τη ζωή της - το πώς ξεκίνησε δηλαδή και πώς έφτασε να γίνει μία από τις καλύτερες σχεδιάστριες μόδας, ακολουθώντας την μάλιστα στην προετοιμασία για μία ακόμη εξαντλητική επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο του 2024.

