Λιβαδειά: Η στιγμή που 20 αγριογούρουνα σουλατσάρουν στο κέντρο της πόλης!

Είκοσι αγριογούρουνα εμφανίστηκαν το βράδυ στη Λιβαδειά, κινούμενα στο κέντρο της πόλης. Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο και τι πρέπει να κάνουμε αν τα συναντήσουμε.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα κατέγραψε κάμερα στη Λιβαδειά, όταν περίπου 20 αγριογούρουνα εμφανίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (11/9) και κινήθηκαν μέσα στην πόλη, σαν να βρίσκονταν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή έχουν καταγραφεί και άλλες φορές ανάλογες εμφανίσεις. Ο υπερπληθυσμός των αγριογούρουνων -που σε μεγάλο ποσοστό είναι υβρίδια, όπως τονίζουν επιστήμονες- τα ωθεί πλέον να αναζητούν τροφή σε κατοικημένες ζώνες.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας έχει ήδη εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες, με έμφαση στην ψυχραιμία και την αποφυγή ακραίων αντιδράσεων:

«Αν οδηγείτε και τα συναντήσετε, μειώστε ταχύτητα, σταματήστε το όχημα και σβήστε τα φώτα, ειδικά τα μεγάλα.

Αν βρίσκεστε πεζή, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον δέκα μέτρων και αποφύγετε έντονους θορύβους ή προσπάθειες να τα διώξετε».

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι αγριόχοιροι είναι ζώα με έντονη περιέργεια, που συνηθίζουν να κινούνται κυρίως τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που εξηγεί και την αυξημένη παρουσία τους σε κατοικημένες περιοχές το τελευταίο διάστημα.

Η στιγμή που σουλατσάρουν στο κέντρο της πόλης

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ