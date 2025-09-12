Χωρίς την live μετάφραση θα κυκλοφορήσουν τα AirPods Pro 3 στην Ευρώπη

Τα AirPods Pro 3 δεν θα έρθουν με όλες τις λειτουργίες τους στην Ευρώπη

Η λειτουργία Live Translation των AirPods Pro 3 της Apple δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρεται στη σελίδα διαθεσιμότητας χαρακτηριστικών της Apple.

Συγκεκριμένα, το Live Translation με AirPods δεν λειτουργεί αν βρίσκεστε στην ΕΕ και η χώρα ή η περιοχή του λογαριασμού Apple σας επίσης ανήκει στην ΕΕ.

Η υπηρεσία αυτή προς το παρόν υποστηρίζει μόνο τις γλώσσες αγγλικά (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο), γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά (Βραζιλία) και ισπανικά, με επιπλέον γλώσσες, όπως ιταλικά, ιαπωνικά, κορεατικά και απλοποιημένα κινέζικα, να προγραμματίζεται να προστεθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Δεν είναι σαφές αν η δυνατότητα αυτή θα γίνει διαθέσιμη στην ΕΕ στο μέλλον ή αν πρόκειται να μείνει αποκλειστικά εκτός Ευρώπης.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κι άλλα πλεονεκτήματα των AirPods 3 στην ΕΕ, όπως η βελτιωμένη ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC), το μικρότερο μέγεθος, η καλύτερη διάρκεια μπαταρίας και ο ενσωματωμένος αισθητήρας καρδιακού ρυθμού.