Νεαρή προκαλεί αηδία στο μετρό: Τρίβει τις φτέρνες της μπροστά σε όλο το βαγόνι (vid)

Η πλήρης αηδία στο μετρό της Νέας Υόρκης: Νεαρή γυναίκα τρίβει τις φτέρνες της στο πάτωμα μπροστά σε όλους τους επιβάτες, προκαλώντας αποτροπιασμό και εκατοντάδες σχόλια στα social media.

Το μετρό της Νέας Υόρκης έχει συχνά γίνει viral για απίθανα περιστατικά, αλλά το τελευταίο στιγμιότυπο σπάει κάθε ρεκόρ αηδίας. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει μια νεαρή γυναίκα να τρίβει τις φτέρνες της απροκάλυπτα πάνω στο πάτωμα του τρένου, ενώ οι επιβάτες γύρω της μένουν αδιάφοροι.

Η σκηνή, που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, έχει προκαλέσει κύμα αποτροπιασμού και σχόλια γεμάτα σαρκασμό στα social media.

Το βίντεο που τρέλανε το Instagram

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή, χωρίς να δείχνει ίχνος ντροπής. Ανενόχλητη η ίδια τρίβει τα πόδια της στο πάτωμα, με το νεκρό δέρμα να πέφτει κάτω, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες είτε κοιτούν αλλού είτε απλώς μένουν ατάραχοι.

Και πράγματι, η συμπεριφορά της θεωρήθηκε από πολλούς «επαναστατική» με την πιο ακραία έννοια, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις.

Ο σχολιασμός στα social media

Οι χρήστες του Instagram και του TikTok ξεσπούν με σχόλια αποτροπιασμού και χιούμορ:

«Αυτό είναι το γιατί το δημόσιο «ξεφτίλισμα» είναι απαραίτητο.»

«Το να “ξύνεις τις φτέρνες σου” στο Μετρό είναι τρελό.»

«Απολύτως αηδιαστικό.»

«Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καθόλου ντροπή ή αυτοσυνείδηση;»

«Οι άνθρωποι απλώς κάθονται εκεί σαν να είναι φυσιολογικό, χωρίς καν να κουνηθεί κανένας»

«Όχι… δεν μπορεί να είναι αληθινό. Αυτό το επίπεδο αδιαφορίας θα έπρεπε να τιμωρηθεί.»

Η ακραία σκηνή έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται το βίντεο για να δείξουν την απίστευτη συμπεριφορά.

Προηγούμενα viral περιστατικά στο NYC Subway

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που κάνει το NYC Subway viral. Νωρίτερα φέτος, δύο έφηβοι φέρεται να έκλεψαν ένα άδειο τρένο για να κάνουν joyride, περπατώντας μέσα στο σκοτεινό βαγόνι και καταγράφοντας κάθε κίνηση με CCTV.

Τέτοιες απίθανες συμπεριφορές δείχνουν ότι το μετρό της Νέας Υόρκης παραμένει hot spot για viral στιγμές, με συνδυασμό αστείων, σοκαριστικών και ακραίων περιστατικών.

Η σκηνή υπενθυμίζει σε όλους ότι η καθαριότητα και ο σεβασμός στους δημόσιους χώρους είναι απαραίτητα, ειδικά σε μέρη που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους.

Η νεαρή γυναίκα που τρίβει τις φτέρνες της στο μετρό της Νέας Υόρκης έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους. Η αδιαφορία της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media και έφερε ξανά στην επιφάνεια την ανάγκη για στοιχειώδη σεβασμό και καθαριότητα σε δημόσιους χώρους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ