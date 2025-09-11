Τι κρύβει η υπερβολική εξάρτηση από τα παιδιά; Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν

Οι ειδικοί εξηγούν πώς τα παιδιά που αναλαμβάνουν ρόλους ενήλικα χάνουν την παιδική τους ηλικία. Δες τα σημάδια και πώς να τα προστατεύσεις.

Η σχέση γονέα-παιδιού είναι συχνά πηγή χαράς και ασφάλειας. Όμως, όταν η αγάπη ξεπερνά τα όρια και ένα παιδί αναλαμβάνει ρόλους ενήλικα μέσα στο σπίτι, η κατάσταση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Στην ψυχολογία, αυτό είναι γνωστό ως parentification.

Αυτό συμβαίνει όταν ένα παιδί αναγκάζεται να στηρίζει τους γονείς συναισθηματικά ή πρακτικά, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξή του.

Τι είναι η Parentification;

Σύμφωνα με την Psychology Today, η parentification εμφανίζεται όταν ένα παιδί αναλαμβάνει τον ρόλο ενήλικα στην οικογένεια. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Φροντίδα μικρότερων αδερφών

Λύση διαφωνιών ανάμεσα στους γονείς

Ανάληψη καθημερινών υποχρεώσεων του σπιτιού

Η ψυχολόγος Dr Robyn Koslowitz εξηγεί: "Δεν πρόκειται για απλές δραστηριότητες όπως κοινά ρούχα ή μανικιούρ. Είναι όταν το παιδί εξυπηρετεί τις ανάγκες του γονέα."

Η ψυχολόγος Kate Eshleman προσθέτει: "Η parentification εμποδίζει το παιδί να περάσει φυσιολογικά αναπτυξιακά στάδια, καθώς παρέχει συναισθηματική ή πρακτική υποστήριξη στους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας."

Οι δύο τύποι Parentification

Η Psychology Today διακρίνει δύο τύπους:

Συναισθηματική parentification: Το παιδί γίνεται συναισθηματικός υποστηρικτής ή σύμβουλος του γονέα. Εργαλειακή (instrumental) parentification: Το παιδί αναλαμβάνει πρακτικά καθήκοντα, όπως καθαριότητα ή φροντίδα αδερφών.

Και οι δύο τύποι μπορεί να προκαλέσουν σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους, στομαχόπονο, αϋπνία ή έλλειψη όρεξης.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στα παιδιά;

Τα παιδιά που αναλαμβάνουν ενήλικους ρόλους συχνά χάνουν σημαντικά κομμάτια της παιδικής τους ηλικίας. Ο χρόνος για φίλους και κοινωνικές δραστηριότητες περιορίζεται, ενώ οι σχολικές τους επιδόσεις μπορεί να επηρεαστούν. Επιπλέον, χάνουν εμπειρίες που είναι τυπικές για την ηλικία τους. Η υπερβολική εξάρτηση από τα παιδιά δεν είναι απλώς μια δυνατή σχέση με τους γονείς, αλλά μπορεί να αφήσει μακροχρόνια σημάδια στην ψυχική τους υγεία.

Πώς να αναγνωρίσετε τα σημάδια

Υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αναγνωρίσουν την parentification. Το παιδί μπορεί να αναλαμβάνει συνεχώς ευθύνες που θα έπρεπε να ανήκουν στον γονέα, να δυσκολεύεται να πει «όχι» ή να εκφράσει τα συναισθήματά του, ενώ μπορεί να εμφανίζει και σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος, όπως πονοκεφάλους ή στομαχόπονο. Η αναγνώριση αυτών των συμπτωμάτων είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί το παιδί και να διατηρηθεί μια υγιής σχέση γονέα-παιδιού.

Η αγάπη και η εγγύτητα με τους γονείς είναι πολύτιμη, αλλά όταν τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους ενηλίκων, η παιδική τους ηλικία κινδυνεύει. Η parentification δεν είναι απλώς μια δυνατή σχέση – είναι μια υπερβολική εξάρτηση που μπορεί να αφήσει μόνιμα σημάδια στην ψυχολογία τους.

Οι γονείς πρέπει να βάζουν όρια και να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους ζουν μια παιδική ηλικία γεμάτη παιχνίδι, φίλους και ανάπτυξη, χωρίς υπερβολικές ευθύνες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ