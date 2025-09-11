Προφυλακιστέος ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που εμβόλισε αστυνομικό: Τι ισχυρίστηκε στην απολογία

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που εμβόλισε αστυνομικό σε καταδίωξη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που εμπλέκεται στην καταδίωξη στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκιση του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

