Σύλληψη παραγωγού ερωτικών ταινιών: Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, σωματεμπορία και βιασμό

Συνελήφθη 42χρονος παραγωγός ερωτικών ταινιών στην Αθήνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης Στην Αθήνα, ένας 42χρονος παραγωγός ερωτικών ταινιών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, από το 2016 έως το 2022 ο κατηγορούμενος εντόπιζε νεαρές γυναίκες -μεταξύ των οποίων και μία ανήλικη- που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική ή οικονομική θέση. Αρχικά κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, στη συνέχεια όμως τις εξανάγκαζε με απειλές, ψυχολογική πίεση και σωματική βία να εκδίδονται έναντι χρημάτων, τα οποία ιδιοποιούταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο. Υποσχόμενος υψηλές απολαβές, αλλά χρησιμοποιώντας και βία ή εκφοβισμό, ανάγκαζε τις γυναίκες να συμμετέχουν σε ερωτικές πράξεις που κατέγραφε σε βίντεο και στη συνέχεια διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Η αστυνομία αναφέρει πως για να κάμψει τις αντιστάσεις των θυμάτων, τους χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες -μεταξύ αυτών και κοκαΐνη- ενώ δεν δίσταζε να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή τους. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε γυναίκες, θύματα εμπορίας, στις οποίες παρασχέθηκε η αναγκαία στήριξη και προστασία.

Κατά τις έρευνες σε σπίτι, οχήματα και χώρους που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και διάφορα ψηφιακά πειστήρια. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

