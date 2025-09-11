Γκύζη: Η στιγμή που 59χρονος πυροβολεί υπάλληλο καθαριότητας! 

Πυροβολισμός σε υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη. Συνελήφθη 59χρονος, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και σιδερογροθιές.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Γκύζη, όταν υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων δέχθηκε πυροβολισμό εν ώρα καθηκόντων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 61χρονος εργαζόμενος βρισκόταν στην οδό Παράσχου για την αποκομιδή απορριμμάτων, όταν ένας άνδρας τον σημάδεψε και πυροβόλησε από απόσταση περίπου εννέα μέτρων. Ευτυχώς, το βλήμα πέρασε ξυστά από το κεφάλι του, χωρίς να τον τραυματίσει. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με μικρού κυβισμού δίκυκλο.

Οι έρευνες της αστυνομίας οδήγησαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος κατοικούσε σε κοντινή οδό. Κατά την προσαγωγή του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε αεροβόλο όπλο και επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή λίγες ώρες αργότερα, όταν γείτονας εντόπισε στο μπαλκόνι του μια μαύρη σακούλα με βαρύ οπλισμό: δύο σιδερογροθιές, τρία μαχαίρια, ρούχα ορειβασίας, φυσίγγια, καθώς και δύο όπλα (ένα περίστροφο με ξύλινη λαβή και ένα πιστόλι). Όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο 61χρονος δημοτικός υπάλληλος, σε νέα κατάθεσή του, ανέφερε ότι ο δράστης τον σημάδεψε με περίστροφο και όχι με αεροβόλο, ενώ περιέγραψε λεπτομερώς το περιστατικό. Από την πλευρά του, ο 59χρονος επέμεινε ότι πυροβόλησε στον αέρα με αεροβόλο, το οποίο -όπως ισχυρίζεται- πέταξε αργότερα σε κάδο απορριμμάτων.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστεί η υπόθεση.

